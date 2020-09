SLUTT: Demi Lovato og Max Ehrich skal ha gått på en smell. Foto: AP

Amerikanske medier: Brudd for nyforlovet Demi Lovato

Kun to måneder etter at popstjernen Demi Lovato (28) forlovet seg med Max Ehrich (29), skal forholdet være over.

Det melder en rekke velrenommerte amerikanske medier, som People, Entertainment Tonight, Elle, Billboard og E! Online.

Selv har ikke stjerneparet kommentert bruddpåstandene, som baseres på uttalelser fra ikke navngitte kilder nær paret. Spekulasjonene har skutt fart etter at Lovato torsdag postet bilder på Instastory, der forlovelsesringen glimret med sitt fravær.

Samtidig bar hun en T-skjorte med teksten: «Dogs over people (på norsk: hunder fremfor mennesker)».

Ehrich, skuespiller og kjent fra blant annet såpeserien «Young and The Restless», deler en videopost på Instagram fredag, der han sitter i frisørstolen og lytter til sin egen triste kjærlighetssang «Fight4u». Strofen «I need your love, don’t you leave me standing in the dark spilles i bakgrunnen.

Det tolker en rekke medier som et signal på at han har kjærlighetssorg og vil ha Lovato tilbake.

Lovato skal ha tilbrakt mange måneder i karantene sammen, men ifølge rapportene skal det ha ført til problemer når de nå begge er i jobb igjen, hun hjemme i Los Angeles og han på innspilling i Atlanta.

Virvelvind-romanse

Forholdet mellom Lovato og Ehrich ble bekreftet i mars etter noen uker med spekulasjoner. Fire måneder senere kunngjorde paret forlovelsen.

– Da jeg var liten kalte faren min meg alltid for hans «lille partner». Etter i dag skal jeg offisielt være en annens partner, skrev Lovato på Instagram under bilder av seg og Ehrich på stranden der han fridde.

Lovato var i flere år i et forhold med skuespiller Wilmer Valderrama (40). Forholdet tok slutt i 2016. I november delte Lovato et kyssebilde på Instagram med sin daværende kjæreste Austin Wilson (28). Forholdet tok slutt en drøy måned senere.

Publisert: 25.09.20 kl. 18:17

