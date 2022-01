HYLLES: Artist Miley Cyrus mistet toppen på scenen fredag. Reaksjonen hennes har ikke gått ubemerket hen i sosiale medier.

Mistet toppen på scenen: − Alle ser definitivt på meg nå

Miley Cyrus (29) mistet toppen på scenen. Nå hylles hun for reaksjonen sin i sosiale medier.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske artisten Miley Cyrus, som ble verdenskjent som 12-åring i rollen som Hannah Montana, har som voksen artist gjort et stort nummer av det solide spranget fra barnestjernetilværelsen. Hun har dyrket et frekt image og blant annet provosert med hasjrøyking – blant annet på scenen.

Hun er heller ikke fremmed for å vise mye hud på scenen. Ifølge henne selv var det likevel ikke meningen å vise så mye hud som hun gjorde da hun opptrådte på sin egen konsert «Miley’s New Year’s Party» i Miami fredag.

Stroppen røk

I tillegg til publikum i lokalet ble konserten sendt live på NBC.

Mens Cyrus synger den populære låta «Party In The U.S.A.» fra 2009 fikk hun problemer med overdelen sin.

Under sendingen ser man at Cyrus fikler med sølvtoppen sin mens hun synger. Det viser seg at den har blitt ødelagt og holder på å falle av.

Den ene stroppen røk, og hun var dermed svært nære å vise brystene på nasjonal TV.

Artisten tok det hele profesjonelt og dekket til brystene med en hånd mens hun holder mikrofonen med den andre.

Hun tok det hele med godt humør.

– Alle ser definitivt på meg nå, sier hun mellom sangteksten.

– Jeg har fortsatt på meg mer klær enn jeg noensinne har hatt på scenen, sier hun kvikt før hun går bak scenen for å skifte.

Knapt et minutt senere kommer hun tilbake til et jublende publikum iført en knallrød blazer.

– Kveldens konsert handlet om å være fleksibel, tilpasse seg og gjøre det beste ut av selv de verste omstendighetene. Og den motstandskraften bør ikke ende her. La oss bringe det inn i det nye år med oss, sa hun til slutt, ifølge magasinet People.

Flere andre artister opptrådte også under nyttårsfesten. Blant annet Jack Harlow, Kitty Ca$h og Cyrus sin yngre søster Noah sang også.

Hylles for reaksjonen

Det er mange som hyller stjernens reaksjon på det som kunne vært en pinlig hendelse på scenen.

– 2022 begynner med en stor klesglipp for Miley Cyrus, men hun kastet på seg en jakke, fortsatte å synge og la til noen morsomme kommentarer, skriver en fan på Twitter.

En annen skriver at det ikke ville vært 2022 om ikke Cyrus hadde problemer med klærne sine.

– Hvis vi alle hadde håndtert motstand like kult som Miley håndterte klesfeilen kunne dette kanskje vært et greit år, skriver sportsjournalist Matthew Leach.