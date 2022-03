HOLDER MASKA: Men om det navnløse skrømtet foran til venstre fortsatt spiller i Ghost – her avbildet i New York i 2018 – er heller tvilsomt.

Plateanmeldelse: Ghost – «Impera»: For mye av alt er nesten nok

ALBUM: ROCK

Ghost

«Impera»

(Loma Vista/Universal)

Elsker, elsker, elsker du 80-tallets bløtkakerock? Da er årets album allerede her.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Si hva du vil om Ghost, men de maskerte svenskene er et band for vår tid, der superhelt-franchiser holder liv i filmindustrien, øst og vest er på randen av storkrig og ABBA er gjenforent.

At gruppens femte album er tematisk basert på Timothy Parsons’ betimelig titulerte sakprosabok «The Rule of Empires: Those Who Built Them, Those Who Endured Them, and Why They Always Fall», føles som en ytterligere bekreftelse på akkurat dét.

Få band bærer de tegneserieaktige og tøysete, men samtidig «farlige» elementene ved rocken med samme autoritet som Tobias «Papa Emeritus» Forge og hans hyppig utskiftede musikalske håndlangere, kjent blant fansen som A Group of Nameless Ghouls.

Som satan-leflende «motpave» med stikkende øyne er Forge en slående frontfigur, og Ghosts vanhellige treenighet av refrengsterk pop à la nevnte ABBA, prog-injisert doom metal og effektiv stadionrock har vist seg effektiv tidligere.

På «Impera» – i likhet med gjennombruddet «Meliora» produsert av Klas Åhlund – rekker imidlertid metthetsfølelsen å snike seg inn underveis.

Etter den illevarslende mini-marsjen «Imperium» dundrer «Kaisarion» avgårde som platens ordentlige startskudd, og den oppsummerer prosjektet presist: Det hypermelodiøse, fargesterke og storslåtte 80-tallet tar mer plass enn noensinne tidligere, og følelsen av å spise bløtkake mens man ser på en blockbuster-film melder seg raskt – på godt og vondt.

På sitt beste låter «Impera» direkte sultent og tøft («Call Me Little Sunshine», «Watcher in the Sky»), og det er også grunn til å applaudere tilløpene til nytenkning, som den teatralske og overdådige fascist-«Twenties».

Til sammenligning knaker «Spillways» under vekten av referanser – Foreigner, Toto, Europe og Alice Cooper utgjør bare toppen av isfjellet – mens «Halloween Kills»-soundtracket «Hunter’s Moon» føles snau og underutviklet.

Av de to kraftballadene fungerer avsluttende «Respite on the Spitalfields» best. «Darkness at the Heart of My Love» forsvarer ikke i samme grad spilletiden, og Forges ukarismatiske vokal får for stor boltreplass.

Til tross for tidvis overraskende tankevekkende tematikk og tekstunivers: Ghost bør nok ikke tas altfor alvorlig – til det er avstanden mellom «Impera» og et «rocka» Eurovision-bidrag for liten. I passe munnfuller er dette likevel seriøst underholdende.

BESTE LÅT: «Watcher in the Sky»