Linnéa Myhre og Emil Gukild sammen på den røde løperen for første gang

I en folkefest blant politikere og andre kjente fjes tok det ferske kjendisparet sin første tur på den røde løperen sammen under torsdagens «Mamma Mia!»-premiere.

Tidligere i sommer ble det kjent at det var søt musikk mellom Myhre (31) og Gukild (29). De viste seg sammen offentlig for første gang torsdag kveld på Folketeateret i Oslo.

Paret ble bekreftet av Myhre sin manager, Marte Schei, overfor VG i starten av Juni etter at Myhre delte et bilde av de to på sin Instagram.

Siden da har begge delt flere bilder av hverandre på sosiale medier.

Gukild er kjent som NRK-programleder gjennom «Sommerskuta», «Sommerbilen» og andre sportsprogrammer som «Ski-VM» og «Vinterstudio».

Forfatter, influencer og TV-profil Myhre har i år vært aktuell i TV 2-programmet «Kompani Lauritzen» hvor hun kom helt til finalen - og blant annet tok seg til Rampestreken.

Hun ble først kjent som blogger, og siden har hun hatt sin egen TV-serie, forfattet fem bøker, deltatt i flere realityserier, og vært skribent i blant annet Morgenbladet og Aftenposten. Myhre har også den siste tiden vært aktuell med VG-podkasten «Gi meg alle detaljene» og boken under samme navn.

– Gleder meg som en unge

Musikalen «Mamma Mia!» hadde premiere London i 1999, og har siden vokst til en stor internasjonal musikalsuksess. Dette er første gang musikalen har blitt satt opp i Norge siden 2009, til fornøyelse for flere.

Blant de oppmøtte under premieren på Folketeateret var tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande (51) akkompagnert av nåværende leder Guri Melby (40), begge i godt humør.

– Nå går det så bra for Venstre at Guri kan ta en frikveld sammen med meg, sier Grande.

Den nye oppsetningen av «Mamma Mia!» har en stjernespekket rolleliste, med blant annet Ulrikke Brandstorp (26) i hovedrollen «Sophie», Karoline Krüger (51) som «Donna», Kåre Conradi (49) spiller «Sam», Ingar Helge Gimle (64) som «Bill» og Thomas Numme (51) som «Harry».

Harald Rønneberg (48) klarte derfor ikke holde tilbake entusiasmen over at kompisen og tidligere «Senkveld»-kollega Thomas Numme skulle innta scenen.

– Jeg gleder meg som en unge til å se Thomas på scenen, sa han til VG.

FOLKEFEST: Trine Skei Grande og Guri Melbye koste seg på Folketeateret torsdag kveld.

Andre kjente oppmøtte var sanger Elisabeth «Bettan» Andreassen (63), journalist og programleder Morten Hegseth (35) og musiker Maria Mena (35).

Forestillingen er sett av 65 millioner mennesker verden over, gjennom 50 ulike produksjoner på 16 forskjellige språk i over 440 større byer verden over.

Både på Broadway i New York og West End i London er Mamma Mia! blant de lengstlevende sammenhengende oppsetningene gjennom tidene.

