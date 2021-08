ARTISTENE: Foran f.v. Jorun Stiansen, Heidi Ruud Ellingsen, Carina Dahl, Anna-Lisa Kumoji, Alexandra Rotan. Fak f.v.: Bjørn Tomren, Kevin Mbugu, Fredrik Domaas, Marius Roth Christensen, Chand Torsvik. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

«Stjernekamp» mistet seere

«Skal vi danse»-konkurransen merkes på seertallene til «Stjernekamp».

Mens fjorårets «Stjernekamp»-premiere samlet totalt 692.000, var det totalt 634.000 som fulgte sangkonkurransens første program i år.

NRKs prosjektredaktør Mirja Minjares er ikke i tvil om grunnen til nedgangen.

– Det er ikke overraskende at tallet gikk noe ned i forhold til i fjor, siden vi i år for første gang hadde direkte konkurranse fra «Skal vi danse» på premieren. Den store vinneren her er uansett publikum, som har to så knallsterke programmer å velge mellom på lørdagene utover høsten, skriver Minjares i en e-post.

«Skal vi danse»-premieren samlet på sin side 561.000 seere.

NRKs analytiker Maren Eline Fossan understreker at NRK TV-strømmingen øker på helgens premierer. Men sier at mye av grunnen nok ligger i konkurransebildet.

– Og kanskje også finværet har lokket flere nordmenn ut denne helgen, skriver Fossan.

VG Retter: I en tidligere utgave av denne saken ble det kun brukt lineærtall på «Stjernekamp». Det er nå endret.