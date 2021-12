BESTSELGENDE: Anne Rice solgte mer enn 150 millioner eksamplarer av sine bøker.

Forfatteren Anne Rice er død

Den bestselgende amerikanske forfatteren Anne Rice er død.

Av Kristoffer Solberg

Det opplyser forfatterens sønn Christopher Rice via moren sin Facebook-side søndag.

Rice ble 80 år gammel.

Den bestselgende forfatteren døde som følge av komplikasjoner etter et slag, står det i meldingen.

– Ord kan ikke beskrive den enorme sorgen i vår familie, skriver sønnen om tapet av sin mor.

Rice er særlig kjent for sin bokserie «The Vampire Chronicles». Debutromanen «Interview with the vampire» fra 1976 ble filmatisert i 1994. Brad Pitt og Tom Cruise spilte hovedrollene i filmen, som gjorde det svært godt på kinoer verden over.

Anne Rice solgte mer enn 150 millioner eksemplarer av sine bøker.

I 2022 planlegges det en feiring av Rice i hennes hjemby New Orleans, skriver sønnen på Facebook.

Forfatteren var gift med dikteren Stan Rice. Sistnevnte døde i 2002. Sammen fikk paret to barn, Christopher og Michelle Rice. Sistnevnte døde av kreft fem år gammel i 1972. Anne Rice påbegynte sitt forfatterskap etter datterens død.

Forfatterskapet til Rice hadde stor innflytelse på moderne vampyr- og fantasy-litteratur. Rice skrev 36 romaner. Flere av disse ble skrevet under pseudonym.