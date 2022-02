SVIGERINNE: Hertuginne Kate og prins Harry på West Ham Uniteds London Stadium i 2017.

Hertuginne Kate overtar prins Harrys jobb

Hertuginne Kate er den første kongelige som offisielt overtar en av prins Harrys plikter. – Jeg er så glad, sier hun.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sammen med en video der hun demonstrerer at hun er god med ball, skriver Kate (40) at hun blir øverste beskytter for Rugby Fotball Union.

«Jeg er så glad for å bli beskytter for @TheRFL og @EnglandRugby, to fantastiske organisasjoner som er dedikert til å håndtere den kraften som sport kan ha ved å føre samfunn sammen og hjelpe enkeltindivider til å blomstre», lyder det fra hertuginnen.

Tidligere var det Kates svoger, prins Harry (37), som hadde dette vervet. Da Harry trakk seg tilbake fra kongehuset og flyttet til USA med familien, ble han fratatt alle verv.

Videoen av Kate og andre rugbyspillere er fimet i hagen ved Kensington Palace, der prinseparet har sin faste base.

– Ralph Rimmer, toppsjef for Rugby Football Leage, sier til Daily Mail at de er beæret over å få hertuginne Kate som sin beskytter.

2017: Hertuginne Kate spiller rugby under et skolebesøk i Paris.

Kates ektemann, prins William (39), er på sin side beskytter for Welsh Rugby Union, et verv han har hatt siden 2016.

Både Kate og William er svært opptatt av idrett og engasjert innen en rekke områder.

I FJOR: Kate under et besøk hos City of Derry Rugby Club i Londonderry.

