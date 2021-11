FESTGLAD: Den verdenskjente Youtuberen Logan Paul på byen i Tromsø.

Politiet rykket ut til Logan Paul-kaos

TROMSØ (VG) Minst et 50-talls ungdommer, mange av dem trolig under 15 år, stimlet onsdag kveld sammen utenfor restauranten i Tromsø sentrum der Youtube-stjernen Logan Paul oppholdt seg.

Publisert: Nå nettopp

Da kjendisen etter hvert forflyttet seg til et arrangement ved bryggeområdet i byen, fulgte hele gjengen etter, forteller operasjonsleder Beate Helberg til VG.

– For å ivareta sikkerheten deres, har vi bestemt at de ikke får komme ned og nedlagt ferdselsforbud på stedet, sier operasjonslederen, som presiserer at dette forbudet ikke gjelder for voksne mennesker som har ærender på bryggen.

TOK BILDER: Youtuberen skal ha tatt flere selfier med fans.

Ifølge politiet er det mørkt, kaldt og glatt på stedet. De oppfordrer foreldre til å hente barna sine.

VG skrev tidligere onsdag at artisten Kygo møtte Logan Paul i Bergen.

Det er ikke første gang Paul møter Kygo. I august spilte Kygo på nattklubben «XS Las Vegas». Klubben ligger på femstjernershotellet «Encore at Wynn Las Vegas».

Herfra delte han bilder av de to.

Paul har sammen med lillebror Jake gjort seg bemerket gjennom en rekke kontroverser. Brødrene ble tidligere i år kåret til å være blant av de mest populære, men minst likte influencerne i USA.

Særlig en video fra Aokigahara-skogen i Japan, en skog som er kjent for at mange begår selvmord i den, fikk mange til å mislike Logan.

Paul-brødrene er likevel også godt likt av mange, og de siste årene har de særlig fått mye oppmerksomhet for sine selvinitierte show-boksekamper med ulike stjerner.