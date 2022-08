OMSTRIDT: Andrew Tate.

Andrew Tate kastet ut fra YouTube

YouTube gjør som Twitter, Facebook, Instagram og TikTok og bannlyser den omstridte internettsensasjonen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den tidligere kickbokseren og influenceren Andrew Tate (35) har fått fyken fra enda en plattform, melder Daily Mail.

Tate, kontroversiell for sine ytringer, er utestengt for brudd på YouTubes retningslinjer når det gjelder hatefulle ytringer.

Først ute med å bannlyse, var Twitter. Forrige uke ble Andrew Tate også utestengt fra Instagram og Facebook, og mandag fulgte TikTok etter med samme eksempel. Kort etter tok også YouTube grep.

At moderne vestlige samfunn feminiserer mennene, at polygami kun er akseptabelt for menn og at arrangert ekteskap burde normaliseres, er blant påstandene til Tate – som ble kjent gjennom realityserien «Big Brother» i 2016.

Britiske medier omtaler ham som multimillionær. Målgruppen hans er unge menn på nett.

På det som av flere omtales som en utspekulert måte, har den kontroversielle britisk-amerikanske entreprenøren og profesjonelle kickbokseren tatt over hundretusenvis av nyhets-feeder i sosiale medier.

Nå er det blitt en bråstopp for det.

Tate har den siste tiden blitt Googlet mer enn Kim Kardashian. Mer om internettfenomenet: