ÅPNER OPP: Sharon Stone etterlyser mer omtanke fra samfunnet etter å ha åpnet opp om spontanaborter. Her under Cannes-festivalen i mai.

Sharon Stone: − Jeg mistet ni barn i spontanaborter

Skuespillerstjernen Sharon Stone tror spontanaborter er noe mange kvinner bærer på i hemmelighet.

Den 64 år gamle skuespilleren kom med avsløringen i en støtteerklæring til den profesjonelle danseren Peta Murgatroyd (35) på Instagram. I et intervju med People fortalte Murgatroyd om en nylig spontanabort mens ektemannen var i Ukraina.

Stone skriver i en kommentar på kjendisnettstedet Peoples Instagram at kvinner ikke har et forum for å diskutere hvor dypt og intenst et slikt tap er.

– Jeg mistet ni barn i spontanaborter, sier Stone.

– Det er ingen liten ting, fysisk eller emosjonelt, likevel føles det som om at dette er noe vi må bære alene og i hemmelighet med en form for opplevelse av mislykkethet, sier Stone.

Hun etterlyser mer omtanke og empati fra samfunnet i møte med kvinner som har opplevd spontanabort.

Ifølge Helsenorge er en spontanabort et uventet tap av et foster, før uke 22. En spontanabort oppstår når fosteret støtes ut før det er gammelt nok til å overleve utenfor livmoren, heter det på nettstedet.

Stone har tidligere fortalt om flere spontanaborter i sin selvbiografi, som ble utgitt i 2021. Da viste hun også til at en autoimmun sykdom og endometriose kan ha vært årsaken til at hun ikke har vært i stand til å få biologiske barn.

Stone har tre adopterte sønner: Quinn Kelly, Laird Vonne og Roan Joseph.

Den første sønnen adopterte hun sammen med eksmannen Phil Bronstein i år 2000. Hun adopterte deretter de to andre sønnene på egen hånd i 2005 og 2006.

Murgatroyd fortalte i sitt intervju at hun hadde falt om og blitt fraktet inn i ambulansen foran sin fem år gamle sønn. Hun fortalte også at hun hadde hatt to andre spontanaborter de siste to årene.