K-pops forbannelser Hvert år rekrutteres tusenvis av unge håpefulle som kanskje får muligheten til å bli et «K-pop idol», og være en del av Sør-Koreas mest lønnsomme, men kontroversielle nasjonalprodukt. Xueqi Pang Av Publisert 26. august, kl. 10:36

Superberømmelse, millionlønn og forgudet av millioner av fans verden over. Men veien til K-pops stjernehimmel er lang og krevende. I enkelte tilfeller er veien etter suksessen enda hardere.

K-pops mørke side: Sexskandaler, selvmord og slavekontrakter

Publisert: I dag 10:36

Under K-pops glamour ulmer kontroverser om ekstremt kroppspress, skyhøye forventinger, sexskandaler og grov korrupsjon.

– K-pop er først og fremst et produkt laget for å selges og eksporteres mest mulig. Industrien kan ses som en fabrikk hvor målet er å selge mest, sier Kristin Øyvindsdatter Kvinge.

Hun er kulturviter og K-popfan, og hun har skrevet masteroppgave om koreansk populærkultur.

Kvinge ble selv inspirert etter å ha vært i Sør-Koreas hovedstad Seoul for flere år siden.

I masteroppgaven skriver hun at enkelte «trainees» begynner så tidlig som i 10-14 år. Hun beskriver de som «menneskelige produkter».

– Det meste i K-pop er gjennomtenkt og planlagt. Alt fra musikken og musikkvideoene, til klærne, sminken og utseende generelt, i tillegg til tilstedeværelsen i sosiale medier og i offentligheten.

– Et idol er ofte bundet til å fremstå på en bestemt måte, og hvis de tråkker utenfor den lille boksen de har sagt 'ja' til å holde seg innenfor, så kan det bli en offentlig skandale, sier Kvinge.

Hun forteller at det er lite kreativ frihet blant idolene, og alt er styrt med jernhånd av produsenter og selskaper. Svært få artister skriver sangene sine selv.

Verdenskjente BTS er kun en av de sjeldne som får noe frihet rundt låtskriving.

Når en ung person blir signert til en talentselskap blir de drillet i dans, sang, skuespill og andre ferdigheter. De må så gjennom mye hardt arbeid og press over lang tid med lite fritid til noe annet, forteller kulturviteren.

Det blir også satt svært strenge regler. De må fremstå perfekte og idelle på mange måter. Hverken stjerner eller rekrutter har tillatelse til innlede relasjoner, ha sex eller endre kroppen sin drastisk.

– Hvis det kommer frem at et idol dater eller har sex kan det bli en kjempeskandale, og det kan ha konsekvenser for karrierene deres. De skal være seksuelt tilgjengelige i fantasiverden og i musikkvideoene, men ikke i den virkelige verden.

Hvis noen bryter med reglene, så er både stjerner og rekrutter lett erstattelige fordi industrien er så stor, og det er mange håpefulle talenter å velge mellom, ifølge Kvinge.

– Du får som regel ikke se det industrien ikke vil at du skal se. Sør-Korea er generelt et veldig tradisjonelt og heteronormativt samfunn, så du får sjeldent se åpent homofile eller lesbiske idoler. De finnes nok, men det er uglesett. Når legning ikke snakkes om, er idoler seksuelt tilgjengelige for alle fans, i fansens fantasier om dem, sier kulturviteren.

De aller fleste trainees får aldri muligheten til å bli stjerner, selv om de har nærmest viet hele sin barndom og ungdomstid til industrien.

BBC skriver at mange rekrutter har såkalte «slavekontrakter» som strekker seg over flere år, og som gir begrenset frihet til å styre livet sitt selv og med lav fortjeneste. Mange ender også opp med gjeld, sier Kvinge.

Ekstremt skjønnhetspress

Ifølge en gallupundersøkelse i Sør-Korea fra 2015 har én av tre sør-koreanske kvinner mellom 19 og 29 gjennomgått en eller annen form for kosmetisk kirurgi, ifølge Allure.com.

Denne trenden fotfølger også K-pop-industrien.

– Plastisk kirurgi er veldig normalt, og ikke like oppsiktsvekkende i Sør-Korea. «Double eyelid»-kirurgi er en av de vanligste prosedyrene, og ville vært helt normalt å ta hvis du skulle bli et idol, sier Kvinge.

Samme gallupundersøkelse fra 2015 viser også at 9 av 10 voksne sørkoreanere mener at utseende spiller en stor rolle i livet.

Kvinge sier at trainees kan bli signert til ulike K-popselskaper utelukkende på grunn av utseende sitt. Alt annet kan man lære.

– I K-pop er det et stort press på utseende, både for mannlige og kvinnelige idoler. Mannlige idoler er ofte ganske tynne, og de kvinnelige skal helst være enda tynnere.

– Hvis tynne jenter legger på seg, kan dette bli snakket åpent om i sosiale medier som noe negativt. Fans kan si rett ut deres personlige mening om noen er veldig pen eller veldig stygg. Både industrien og mange fans er veldig opptatt av hvordan idolene ser ut.

Idolet Momo Hirai i gruppen TWICE fortalte en gang at hun spiste en isbit hver dag da hun ble bedt om å gå ned i vekt en uke før gruppens debut.

«Jeg spiste en isbit, men jeg fryktet at jeg likevel skulle legge på meg. Jeg klarte likevel ikke å gå ned syv kilo før debutdagen, så de ga meg tre dager til», skal Hirai ha sagt, ifølge La Times og The Teen Magazine.

Tragiske skjebner

Forventningene fra tilhengere kan være overveldende, og et enkelt «feiltråkk» kan føre til ekstreme hetsekampanjer i sosiale medier, skriver Bloomberg og Insider.

Fordi Sør-Korea fortsatt er et konservativt land med mange kjønnsnormer, blir ofte kvinnelige idoler hengt ut på internett hvis de fremmer feminisme i noen form.

Da idolet Joy fra Red Velvet ble avbildet med en t-skjorte med teksten «We should all be feminists», ble enkelte fans så provosert at de la igjen frekke kommentarer i hennes sosiale medier.

«Hun er så egoistisk. Hun visste at dette ville skape kontrovers, men hun bestemte seg likevel for å gå i den», var en av de mange kommentarene Joy fikk, ifølge The Teen Magazine.

Presset om å fremstå perfekt fører til at en rekke artister utvikler psykiske problemer som angst og depresjon, og som videre fører til at flere legger opp karrieren, eller i verste utfall, begår selvmord.

Skuespillerinnen Jang Ja-yeon (29), Kim Jong-hyun (27), Choi «Sulli» Jin-ri (25) og Goo Hara (28) er alle en del av Sør-Koreas foruroligende selvmordsstatistikk.

De to sistnevnte døde i selvmord kun én måned etter hverandre i 2019.

Selskapene som representerer stjernene kommenterer sjeldent selvmordene, og noen velger til og med å underkjenne bortgangen, ifølge Bloomberg.

– I koreansk kultur er arbeidspress og høye forventninger internalisert. Mange idoler kjenner på både et indre og ytre press fra samfunnet, arbeidsgivere, fans og familie. Men samtidig kan man stille seg spørsmålet: Hadde de klart å skape dagens K-pop uten denne arbeidsmoralen, spør Kvinge.

Mange skandaler

Som du kanskje har fått med deg, ble Lee «Seungri» Seung-hyun (30) nylig dømt til tre års fengselstraff for å ha arrangert møter mellom prostituerte og utenlandske forretningsmenn, og for økonomisk underslag.

Seungri var tidligere et medlem av megasuksessen Bigbang. Selv benekter han omtrent alle påstandene i rettsaken som nå er kjent som Burning Sun-skandalen.

Dette er bare en av flere hodepiner for den ellers så glansfulle K-popsindustrien.

En annen er Jung Joon-young (32) som i mars 2019, samtidig som Burning Sun-skandalen, også ble mistenkt, og senere dømt, for å ha filmet i skjul samleie med kvinner uten deres tillatelse.

Han delte så flere av videoene i gruppesamtaler med kolleger i underholdningsindustrien, ifølge The Guardian.

Jung og Seungris skandaler skapte et stort sinne i hele den sør-koreanske nasjonen.

En sosiologiprofessor ved University of California sier til The Guardian at K-pop forsøker å presentere mannlige stjerner snille og generøse, og når illusjonen brister og virkeligheten treffer, blir samfunnet rystet.