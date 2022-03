Matthew «Mizkif» Rinaudo vil også forlate Twitch dersom han får samme tilbud som Ludwig Ahgren.

Twitch vil stoppe flukten

Matthew «Mizkif» Rinaudo (27) har nesten to millioner følgere på Twitch. Han forsvarer at Ludwig Ahgren (26) valgte å forlate plattformen til fordel for YouTube.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

De to amerikanerne har vært blant de mest populære streamerne de siste årene. I april fjor slo Ahgren den tre år gamle rekorden til Fortnite-veteranen Ninja da han hadde 283.066 betalende abonnenter.

I november signerte 26-åringen en avtale med YouTube om å kun streame der. Flere andre store navn har også valgt å gå samme veien.

Twitch vil gi månedslønn

Nylig ble Mizkif spurt om hva som skal til for at han følger etter. Han forsvarte Ahgrens valg. Ikke bare fikk han bedre betalt, men YouTube passer kollegaens varemerke bedre, mente Mizkif.

Hvis han får samme tilbud, vil han også forlate Twitch, sa han ifølge gamerant.com.

27-åringen mener man på Twitch blir mer låst til å streame i timesvis for tjene penger på reklame som vises under sendingen.

– Ludwig er en person som liker å teste ut ting og eksperimentere, og YouTube gir han en sjanse til å gjøre det, sa Mizkif.

STREAMER: Ludwig Ahgren var blant i mest populære på Twitch før han meldte overgang til YouTube.

Han slo fast at YouTube og TikTok er bedre steder for streamere for å bygge varemerket og nå ut bredere.

Twitch har nylig lansert en ordning der utvalgte streamere skal få en mer forutsigbar inntekt, med en månedlig utbetaling. Det skal være et svar på at de ser at Instagram Reels og TikTok kaprer flere og flere streamere, melder digitalmusic.com.

Ikke bare gaming

Twitch, som opprinnelig var en ren gaming-kanal, opplevde i likhet med andre sosiale plattformer en stor vekst under pandemien.

Streamere som gjør andre ting enn gaming har skutt fart også her.

– Man har tidligere kanskje tenkt at man må lage så bra content. Vi ser at det å rett og lett snakke med folk, ta folk med på vanlige gjøremål er populært, og det forundrer meg ikke at det også dukker opp på Twitch, sier sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik til VG.

– Generelt ser vi at det å få innblikk i det hverdagslige, det som oppleves nært og ekte, det er innhold som treffer og som settes pris på. Man øker ektheten og det skjer her og nå. Man får ikke fremstilt det som noe annet enn det det er. Det appellerer kanskje bedre til den yngre målgruppen, som kanskje er litt lei av alle disse polerte budskapene.