Justisministeren på finalefest: Svarer på romanseryktene

Justisminister Emilie Enger Mehl var sammen med resten av «Kompani Lauritzen»-gjengen på finalefest lørdag kveld. Hun tilbakeviser ryktene som har gått i sosiale medier om henne og Dennis Siva.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg må nok skuffe der. Siva er jo en fantastisk flott fyr, veldig omsorgsfull og en god venn. Vi hadde veldig god kjemi, men det er ikke noe mer i det enn det, sa Mehl til VG på den røde løperen på vei inn til Kompani-gjengen, som flere beskrev som svært festglade.

På TikTok har det blant annet versert videoer av henne og programleder Dennis Siva hvor brukere har klippet sammen videoer av de to og lagt til romantisk musikk.

Også Siva avkrefter at det er noen romanse mellom de to.

– Jeg har kjæreste, sa han med et stort smil.

Han forteller at de har vært sammen i tre år, og at hun ikke er noe særlig sjalu. Selv syntes han det var «lættis» da han fikk med seg spekulasjonene.

Politiet stoppet fest

I slutten av februar valgte TV 2 å ha en dempet premierefest på grunn av krigshandlingene i Ukraina. Lørdag kveld er det derimot duket for både rød løper og champagne når vinneren av «Kompani Lauritzen» skal kåres.

– Vi er en gjeng som er veldig glad i fest og moro og by på oss selv, og det blir jo litt ekstra når vi gjør det, sier Jan Tore Kjær.

– Den ene gangen kom jo politiet. Vi kan ikke ha det sånn hver gang, ler han.

Kjær sikter til den kvelden kjendisene skulle feire avsluttet innspilling hvor hotellfesten i Elverum ble litt for høylytt, litt for lenge – noe som endte med at politiet måtte stoppe festen.

– I kveld blir en fantastisk kveld og jeg tror det blir hæla i taket, men jeg tror ikke politiet kommer, sier han og presiserer at de oppfører seg veldig «pent hver gang».

Ruben Markussen møtte med sin medieskye kjæreste.

– Han er en ganske streit type som jeg har vært sammen med i to og et halvt år. Han står der borte, for han liker ikke helt dette med bilder og greier, sier Ruben Markussen på vei inn til finalefesten.

Klar for bryllup

En av finalistene, Emilie Nereng, kom i likhet med Ruben alene på den røde løperen.

– Jeg har sendt kjæresten min lenger inn i lokalet, for han er mediesky, forklarte Nereng om samboeren Torgeir Glomnes Johansen.

De to er forlovet, men bryllupsplanene har foreløpig blitt satt på vent på grunn av pandemien.

– Nå kan vi begynne å planlegge igjen, sa Nereng, og beskrev sitt drømmebryllup som «et stort bryllup der alle blir fulle og koser seg».

Ikke på finalefesten

14 deltagere har blitt til fire, og det er Marius Skjelbæk, Emilie Nereng, Emilie Enger Mehl og Rikke Isaksen som kjemper om den såkalte «æressabelen».

Sistnevnte er derimot ikke til stede under finalefesten.

– Jeg er på jobb på fiskebåten, og er i min siste periode nå, sier hun til TV 2.

