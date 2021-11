I et stort Oprah-intervju deler popstjernen fra sitt eget liv, før hun snart kommer med et nytt album.

Adele åpner opp om ny kjæreste

Adele forteller åpenhjertig om skilsmissen, vekttap og ny kjæreste i Oprah-intervju.

Oprah Winfreys forrige CBS-intervju skapte flere overskrifter. Den gang intervjuet hun nemlig hertuginne Meghan og prins Harry.

Søndag kveld var det Adeles (33) tur til å åpne seg for Oprah i et to timers langt intervju.

Mellom konsertinnslag fra Adele, stilte programlederen flere spørsmål, om alt fra skilsmissen hennes til hennes mye diskuterte vekttap.

Ny kjæreste

I år delte Adele bilder av sin nye kjæreste for første gang.

Ryktene om at hun og agenten Rich Paul datet, begynte å svirre på forsommeren i år.

Under intervjuet referer Oprah til Paul som en «superagent», som er passende. Han representerer LeBron James og andre NBA-superstjerner.

Adele på NBA-kamp i Phoenix i juli 2021.

Paret skal ha møttes på en fest for et par år siden, men begynte først å date i år.

– Han er så morsom. Nei, han er hysterisk morsom. Og veldig smart ... Det er ganske utrolig å se ham gjøre det han gjør.

Stjernen sier dette er det første forholdet hvor hun hun virkelig har elsket seg selv, og vært åpen for å elske og bli elsket av noen andre.

Skammet seg over skilsmissen

Det var i mars 2017 at Adele først avslørte at hun var gift med Simon Konecki.

Adele bekreftet fra scenen: Hun er gift

To år senere ble paret separert, og i september 2019 søkte popstjernen om skilsmisse.

Paret skal ha forblitt venner. De bor over gaten for hverandre i Los Angeles, og har sammen den ni år gamle sønnen, Angelo.

Adele skal selv ha hatt et anstrengt familieforhold, og sier i Oprah-intervjuet at hun ikke ønsket det for sønnen sin. Selv skal hun ha vært innstilt på ideen om en kjernefamilie, og følte en stor mengde skyld for at det ikke ble sånn.

– Jeg er fortsatt ikke helt over det, at jeg velger å demontere mitt barns liv for mitt eget – det gjør meg veldig ukomfortabel, sa hun i intervjuet ifølge The Washington Post.

Det var ikke det at hun var ulykkelig i ekteskapet, men hun begynte underveis å innse at hun ikke var lykkelig og at hun bare «trasket videre» i livet.

Skilsmissen vil være en del av Adeles fjerde og kommende album «30».

Om reaksjonene på vekttapet: – Kroppen min har blitt objektivert

Adeles «forvandling» har siden starten av 2020 vært mye diskutert av fansen.

I oktober 2020 fleipet hun selv med vekttapet da hun var vert på Saturday Night Live.

– Jeg vet at jeg ser veldig, veldig annerledes ut siden sist du så meg, sa hun den gang.

Til Oprah fortalte popstjernen at vektreduksjon ikke var målet da hun begynte med et intensivt treningsprogram – det var for å overkomme «de mest skremmende angstanfallene». Treningssenteret ble stedet hun fant roen.

Men det de diskuterte mest var fansens reaksjoner på Adeles vekttap. Oprah fortalte at hun fikk reaksjoner da hun gikk ned i vekt, og at fans hadde følt seg «forlatt». Hun spurte om hvordan Adele opplevde reaksjonene.

– Jeg er ikke sjokkert eller overrasket over det fordi kroppen min har blitt objektivert hele min karriere, svarte stjernen, og la til at folk vil dømme henne enten hun er «for stor» eller «for liten».

– Jeg så aldri opp til noen på grunn av kroppen deres.

Hun legger til at hun var en kroppspositivtist tidligere, og at hun fortsatt er det.