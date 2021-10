ARMEN: Justin Bieber lurer på hvordan vloggere blir så sterke i armen at de kan holde telefonen oppe hele tiden.

Filmanmeldelse «Justin Bieber: Our World»: Avstandsforbehold

Justin Bieber er en likandes kar. Men slipper selv ikke sitt eget mobilkamera særlig tett innpå.

Nyttårsaften 2020: «Hvordan blir 2021?», undrer Justin Bieber og kona Hailey retorisk mens de går sin faste morgentur fra villaen sin i Los Angeles. Senere samme dag, mer presist om kvelden, skal Justin gjøre sitt første liveshow på tre år. Men fordi verdensomspennende virus blir det en konsert for 240 hotellgjester på taket til Beverly Hilton.

«Our World» er filmen om prosessen fram til dette.

Og filmen om Biebers første konsert på tre år.

Forvirret? Det er det ingen grunn til.

Dette har man valgt å presentere i to omvendt parallelle tidslinjer. Prosessen fram til konserten klippes inn mellom 2-3 låter fra konserten, i en stadig mer og mer forvrirrende rytme. Akkurat idét man har kommet inn i konserten, er det tilbake til scenedesignere og produksjonssjefer som diskuterer smittevernregler og logistikk.

JAKKE: Det er her det skjer. På taket av Beverly Hilton.

Særlig det første er selvsagt en utfordring. Det uttales at eventuell covidsmitte er en «en for alle, alle for en»-situasjon. Altså at hele greia stopper opp om noen blir smittet. Når én ganske sentral person faktisk blir smittet, viser det seg å være ganske tomme ord.

Showet må som kjent go on.

Justin Bieber, ja. Popstjerne. Ektemann. Cannabis-sigarettgrunder. Han har solgt 150 millioner plater, mer enn U2, Abba, Metallica og Beyoncé. Og han er fremdeles ikke 30.

De tette klippene der 27-åringen og Hailey deler øyeblikk filmet med mobilen har noen fornøyeligheter. Som å se stjernen kjøre Tesla, være en tilstedeværende familiemann - og funderinger på hvordan influensere klarer å filme så mye uten å få vondt i armen.

«De bruker selfiestang», kommenterer Hailey tørt. Vi kommer ikke nærmere enn det. Youtube-serien «Justin Bieber: Seasons», fra samme regissør, er bedre i så tilfelle.

Konsertsekvensene er imponerende og storslagne, slik de skal være på dette nivået. Spesielt til å være laget på et faktisk hotelltak. Enorme lysrigger, mye fyrverkeri og synkroniserte droner i himmelhvelvingen. Justin synger og danser selvsagt så perfekt som bare han kan. Travis Scott er med på tape på «Second Emotion». Det er Ludacris på «Baby» også. Og Quavo på «Intentions». Danserne er fantastiske, selv om de nettopp har fått dagens covidpinne i nesa.

LUE: Justin Bieber danser og synger så perfekt som bare han kan i sin første konsert på tre år.

«Boyfriend» klipper sammen øving, framføring og historiske versjoner, som for å banke inn hvor konsistent koreografien er.

Konsistent er også Biebers gjennomgående fravær av munnbind. Samtlige, inkludert Hailey, mumler på et eller annet intervjupunkt bak et mørkt munnbind. Hovedpersonen vandrer derimot liketilt rundt uten denne ansiktsduken. Man skjønner selvsagt at det er fordi fansen ikke vil se ham med munnbind, men det framstår likefullt noe konstruert bisart.

Som dokumentar kunne «Our World» blitt en mer interessant historie om man hadde fokusert på utfordringene med å sette opp et show i et land i verdenstoppen av covidrelatert smitte og dødsfall. Som konsertfilm kunne det vært mer interessant om man bare fokuserte på å være en konsertfilm.

Sammen blir det unødvendig rotete.

Men det er jo et verdensbilde dét også.