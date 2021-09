OVERVÅKET DATTEREN: James P. Spears skal ifølge nye opplysninger ha hatt et intenst overvåkningsregime for Britney.

Britney Spears: Skal ha blitt overvåket på soverommet

Under farens vergemål skal Britney Spears ha vært underlagt strenge budsjetter, vært tvunget til å opptre, og blitt nådeløst overvåket – også på sitt eget soverom.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Lenge har Britney Spears kjempet for å bli frikjent fra farens, James P. Spears, vergemål, som hun ble underlagt for 13 år siden. I den Emmy-nominerte dokumentaren «Controlling Britney Spears», som ble sluppet fredag, forteller flere innsidere nye detaljer om hvordan vergemålet i stor grad kontrollerte popstjernens liv.

Ifølge en tidligere ansatt, i sikkerhetsfirmaet Black Box – som faren ansatte for å beskytte datteren – var overvåkningen av Britney Spears intens.

Alex Vlasov var administrerende assistent og operasjons- og cybersikkerhetssjef for Black Box i ni år. I dokumentaren til New York Times forteller han at det blant annet skal ha blitt tatt hemmelige lydopptak fra soverommet til Spears, inkludert samtaler med kjæresten og barna.

– Som et fengsel

Beretningene fra Vlasov – og materialet han har supplert for å underbygge påstandene sine – har skapt et detaljert bilde av hvordan livet til Britney Spears har vært de siste 14 årene. Den konstante overvåkningsoperasjonen har ifølge han hjulpet faren og andre involvert i vergemålet å kontrollere de fleste aspektene i hennes liv.

– Det minte meg virkelig om noen som satt i fengsel. Og sikkerhetsvaktene ble satt i en posisjon hvor de i hovedsak var fengselsvakter, sier han i dokumentaren.

James Spears ble utnevnt til verge for datteren Britney i 2008, etter at hun ble ufrivillig innlagt to ganger for psykiatriske evalueringer og det florerte offentlige bekymringer rundt hennes psykiske helse og potensielle rusmisbruk. Han fikk da kontroll over hennes økonomi og eiendom.

Vlasov forteller i dokumentaren at han ble fortalt av sine overordnende at de ekstreme overvåkningstiltakene rundt Britney var nødvendige for å beskytte henne, og at hun selv ønsket å være under farens vergemål. Da han ble kjent med at Spears i juni omtalte vergemålet som «misbruk», følte han at det var nødvendig for ham å stå fram.

Opptak av privatpersoner på private steder, og kopiering av kommunikasjon uten den aktuelle personens samtykke, er ikke lovlig i USA. Ifølge popstjernens advokat, Mathew Rosengart, representerer enhver uautorisert overvåkning av Britneys kommunikasjon et skammelig brudd på hennes personvernrettigheter.

– Å ta lydopptak fra soverommet til Britney ville vært spesielt utilgivelig og skammelig, og bekrefter så mye av hennes overbevisende vitnesbyrd, sier han.

– Det er et slående eksempel på friheten som hun har blitt fratatt. Disse handlingene må undersøkes fullt ut.

Tjente millioner

Dokumentaren avslører også at mens Britney Spears opptrådte på hundrevis av show – og tjente inn millioner – var hun samtidig underlagt et stengt budsjett og intens overvåkning. Rolling Stone skriver at Spears ble isolert fra venner og familie og ikke fikk tilgang til egne kredittkort og bankkontoret.

Innsiderne i dokumentaren beskriver hvordan Jamie i løpet av vergemålet jobbet sammen med to nøkkelpersoner – Edan Yemini, leder for Black Box, og Robin Greenhill fra Tri Star Sports & Entertainment, selskapet som leder Britneys forretningssaker.

Den tidligere ansatte i Black Box, Alex Vlasov, forteller til New York Times at da Britney Spears ba om å få en ny iPhone, skal Yemini ha spurt han hva slags overvåkningstjenester og foreldrekontroller som kunne bli lagt på telefonen. Vlasov sier videre at han stilte spørsmål ved dette, men at sjefen hans sa at både retten og popstjernens daværende advokat var involvert i overvåkningsprosessen.

Til slutt skal Vlasov ha satt opp en iPad som inneholdt Britneys iCloud-konto – og som dermed speilet all hennes personlige aktivitet. Dette inkluderte tekstmeldinger, videosamtaler, notater, søkehistorikk og billedgalleri.

Vlasov forteller også om at sikkerhetstjenesten var ansvarlige for medisineringen av Spears, og at hun i 2009 skal ha blitt tvunget på scenen midt i et panikkanfall. Bakgrunnen for anfallet var at hun fryktet for å miste foreldrerettigheten til barna sine.

Han hevder også at James Spears også spionerte på datterens kjærester, og at han fikk dem til å signere kontrakter med taushetsplikt. Ifølge en etterforsker som intervjuet Britney i 2016, hadde hun heller ikke tillatelse til å bli venn med nye mennesker – spesielt menn – med mindre de var godkjent av faren på forhånd.

FREE BRITNEY: Fans og støttespillere under under en «Free Britney»-demonstrasjon i juli 2021.

– I hennes beste interesse

James Spears har hele veien insistert på at overvåkningen ble utført i Britneys beste interesse. Det er fortsatt ikke klart om denne overvåkningen av Spears var godkjent av retten, skriver avisen. Advokaten til James P. Spears, som hun selv har valgt, har etter gjentatte spørsmål fra New York Times uttalt følgende:

«Alle handlingene hans var godt innenfor de parameterne for myndigheten som ble gitt ham av retten. Handlingene hans ble gjort med kunnskap og samtykke fra Britney, hennes rettsoppnevnte advokat, og/eller domstolen. Jamies tid som konservator – og domstolens godkjenning av handlingene hans – taler for seg selv.»

Britneys advokat Matthew Rosengart sendte i august inn en begjæring hvor han ba om at Jamie Spears fjernes og erstattes av en profesjonell revisor. Den skal behandles i retten 29. september.