HØYGRAVID: Prins Harry og hertuginne Meghan på Endeavour Fund Awards i London torsdag. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Kongehusekspert etter lekket Meghan-brev: – Føler medlidenhet

Hertuginne Meghans far har lekket et privat og håndskrevet brev fra datteren til en av Storbritannias største aviser. Må være svært traumatisk for hertuginnen, sier Kjell Arne Totland.

Helt siden før hun giftet seg med prins Harry (34) i mai i fjor, har det vært åpenbart for hele verden at den nye hertuginnen (37) er på kant med store deler av sin amerikanske farsfamilie.

Da faren Thomas Markle (74) heller ikke kom i bryllupet, var «skandalen» komplett. Siden har det bare ballet på seg, og Thomas Markle har vært en gjenganger i den britiske storavisen Daily Mail.

Der har han utbrodert feiden med datteren og forklart for all verden at han heller ikke ble informert om at han skal bli bestefar, før han hørte nyheten på radio.

Denne helgen har han lekket et personlig brev fra Meghan, som hun sendte til sin far i august i fjor.

ISFRONT: Thoma Markle har ikke sett datteren sin Meghan siden hun giftet seg med prins Harry i mai. Foto: Foto: Rachpoot/MEGA / MEGA

Daily Mail har avbildet det håndskrevne brevet og ellers gjengitt mye av innholdet. Markle har også latt dem publisere sitt svar til henne.

Det er en tydelig opprørt og såret Meghan som uttrykker seg:

«Pappa, det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Jeg forstår ikke hvorfor du velger denne veien og unnlater å se hvor mye lidelse du forårsaker».

Hertuginnen fortsetter med å skrive at faren har «knust hjertet hennes i en million biter», aller mest fordi hun mener at han lar seg utnytte og overtale til ikke å fortelle sannheten.

«Jeg vil aldri forstå hvorfor», sier hun, mens hun hevder at mange av historiene han har servert i mediene ikke medfører riktighet. Blant annet reagerer Meghan, tidligere skuespiller i TV-serien «Suits», på farens påstander om at hun ikke har hjulpet ham økonomisk.

Hun skriver at hun kun har «elsket og beskyttet» sin far og tilbudt så mye hjelp hun kan, samtidig som hun har bekymret seg for helsen hans.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland (74) synes det er trist å være vitne til dette.

– Den tragiske føljetongen om hertuginne Meghan og hennes dysfunksjonelle familie vil visst ingen ende ta, sier han til VG og legger til:

– Til det er nok interessen rundt den britiske kongefamiliens nye medlem altfor stor, ja umettelig. Dessuten er pengesummene som betales for slike scoop, enorme.

KONGEHUSEKSPERT: Kjell Arne Totland. Foto: Frode Hansen, VG

Totland sier at han faktisk har fryktet at noe slikt som dette kunne skje etter at amerikanske People i forrige uke presenterte en stor artikkel, der fem av Meghans angivelige bestevenner anonymt forsvarte henne både mot kritisk presse – og mot familien.

– Det er de flestes mening at Meghan må ha godtatt dette. Blant annet var det et sitat fra et brev hun hadde skrevet til sin far. Nå svarer altså Thomas Markle med å offentliggjøre et fem siders håndskrevet brev fra sin datter fra i fjor sommer – og kommenterer og kritiserer det nærmest avsnitt for avsnitt, sier Totland, som knapt kan forestille seg hvor traumatisk dette må oppleves for hertuginne Meghan selv.

– Nå er hun jo også høygravid med sitt første barn. Man kan ikke annet enn føle medlidenhet med henne, sier han.

Samtidig innrømmer Totland at han helt fra tiden før bryllupet har forundret seg over at det britiske kongehuset ikke allerede da hadde lagt opp en strategi med et eventuelt møte med Thomas Markle for å unngå denne offentlige skittentøyvasken.

– Nå virker jo en forsoning mellom far og datter nærmest umulig, mener Totland.

