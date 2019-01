NY BOND: Daniel Craig har spilt James Bond i de siste filmene, men det blir neppe flere enn fem filmer med ham i hovedrollen. Foto: Jonathan Olley / digital file

Ny James Bond-film kan bli spilt inn i Norge

Filminstituttet skriver i en pressemelding at filmproduksjonen med arbeidstittel «B25» er tilbudt tilskudd på 47 millioner kroner.

– Vi er glade for at innspillingen av filmen med foreløpig tittel «B25», er vurdert lagt til Norge. Tilskuddsrammen vi tilbyr filminnspillingen, 47 millioner kroner, er den største i insentivordningens historie, sier Stine Helgeland, avdelingsdirektør for Kommunikasjon, innsikt og internasjonale forhold i Norsk filminstitutt, i pressemeldingen .

Kommunikasjonsrådgiver i NFI, Jakob Berg, kan ikke bekrefte at filmen med den foreløpige tittelen «B25» er den nye «James Bond»-filmen på nåværende tidspunkt, sier han til VG.

Det er tidligere spekulert at handlingen i den 25. «James Bond»-filmen vil legges til Vestlandet, blant annet i Bergens Tidende .

Oslos filmkommisjonær Adrian Mitchell bekreftet til Dagsavisen i desember at han hadde vært i kontakt med representanter for den kommende Bond-filmen, og at de ønsket å gjøre opptak i Norge. Produsenten var på det tidspunktet en av elleve søkere til insentivordningen.

Daniel Craig har hatt rollen som agenten i de siste fire «James Bond»-filmene, og det ble i mai i fjor bekreftet at han skal gjøre sin femte film i rollen som agenten. Det blir trolig den siste.

Craig tok over sin første James Bond-rolle da han spilte i filmen «Casino Royale» i 2006. Den siste Bond-filmen han spilte inn var «Spectre», som fikk terningkast 5 av VGs anmelder.

Skuespillere som skal være aktuelle for å ta over rollen etter Craig er er Idris Elba, Richard Madden, Tom Hiddleston og Tom Hardy, ifølge internasjonale medier.

Insentivordningen gjør at man kan søke om inntil 25 prosent av produksjonens godkjente kostnader i Norge, og forvaltes av Norsk Filminstitutt. I år har den en ramme på 75 millioner kroner.

I september ble det kjent at manusforfatter og regissør Danny Boyle hadde trukket seg fra den 25. Bond-filmen . Årsaken var uoverensstemmelser med Barbara Broccoli, filmseriens øverste sjef.

Ny regissør er Cary Joji Fukunaga, som blant annet har regissert TV-serien «Maniac», basert på den norske originalen.