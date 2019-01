HAGEN OG PREUS: Stein Erik Hagen flyr inn artisten Anne Grete Preus og femti andre venner til kunståpning i Aalborg til helgen. Her er Hagen og Preus fotografert i Toralv Maurstads 90-årsdag i 2016. Foto: Frode Hansen, VG

Stein Erik Hagen flyr 50 venner til kunstutstilling med Dronning Margrethe

Stein Erik Hagen tar likegodt med seg 50 flybårne gjester til kunståpning i Aalborg lørdag, skriver DN . Dit kommer også den danske dronningen.

Like etter at han avrunder sitt årvisse besøk på World Economic Forum i Davos, lar kunstsamler Hagen seg bringe luftveien til nordlige Danmark til helgen.

Lørdag formiddag åpner han en kunstsamling med bilder i eget eie sammen med Dronning Margrethe av Danmark og den folkekjære artisten Anne Grete Preus.

Utstillingen vises på Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, og heter «Nordisk modernisme – Inventing the Future».

Den er basert på Stein Erik Hagens kunstsamling, den såkalte Canica Kunstsamling.

Utstillingen tar for seg perioden 1910–1960, som var en periode da nordisk kunst eksploderte i en orgie av surrealisme og subjektivitet og forandret fremtidens kunstforståelse radikalt, skriver museet.

– 165 verk vises på utstillingen, hvorav 120 er fra Canica-samlingen, sier museumsdirektør Gitte Ørskou ved Kunsten til Dagens Næringsliv.

Etter åpningen blir det en lunsj for for spesielt inviterte gjester, hvoretter det blir åpningstaler og festligheter - også dette for spesielt inviterte gjester.