BEGEISTRET: Jeremy Clarkson gleder seg til ny jobb som programleder. Foto: Evan Agostini / TT / NTB Scanpix

Jeremy Clarkson blir vert for «Vil du bli millionær?»

Publisert: 11.03.18 20:05

Den populære programlederen Jeremy Clarkson skal lede relanseringen av quiz-programmet i Storbritannia.

«Vil du bli millioner?» ble tatt av britiske TV-skjermer i 2014, men skal relanseres til våren, 20 år etter premièren, skriver BBC .

Jeremy Clarkson , kjent fra «Top Gear», settes inn som programleder.

– Jeg har alltid elsket programmet og er begeistret over å være med på relanseringen, sa Clarkson fredag.

TV-nettverket ITV lover nye vrier når showet kommer på skjermen.

– Jeg håper at «Vil du bli Millionær?» blir introdusert for en helt ny generasjon av publikummere. Med TV-legenden Jeremy Clarkson som programleder kan hva som helst skje. Jeg kan ikke vente, sier underholdningsjef i ITV Siobahn Greene.

I Storbritannia er det bare fem deltakere som har fått alle de 15 spørsmålene riktig og vunnet 1 million pund i løpet av programmets 15 år på skjermen.

Clarkson tar over for programmets tidligere vert, Chris Tarrant. I 2014 proklamerte han at hans dager som quizmaster var over og at han mente at programmet hadde levd sine dager til ende.