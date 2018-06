BLIR FORELDRE: Glenn Huth Mæland og Margaret Berger venter barn. Her fra premiere på filmen «Borg vs. McEnroe» i fjor. Foto: Frode Hansen/VG

Margaret Berger (32) venter barn

Publisert: 07.06.18 10:13 Oppdatert: 07.06.18 10:45

RAMPELYS 2018-06-07T08:13:25Z

Artisten avslørte på Instagram at hun er gravid med kjæresten Glenn Huth Mæland.

– Nå skal vi bli 3! Gleder meg til å bli en familie, skriver 32-åringen på Instagram, under et bilde hvor hun viser fram en voksende mage.

Hun skriver at hun har noen småplager i forbindelse med graviditeten, men at hun alt i alt er i god form.

– Takk universet, avslutter hun teksten.

Den kommende faren har lagt ut bildet av sin gravide kjæreste på sin Instagram-konto.

– Favorittpersonen min er klonet. Herrejemini så stas. Sjukt stolt av deg, sterke og vakre kjæreste, skriver han under bildet.

Berger og Mæland ble et par i 2016 . Mæland, som er fra Stavanger, er daglig leder i et produksjonsselskap for reklamefilm.

Berger viser til manager Cecilie Torp-Holte når VG spør henne om en kommentar.

– Hun er veldig fornøyd og er frist og gleder seg, sier Torp-Holte til VG.

Berger vant i 2013 Melodi Grand Prix med låten «I Feed You My Love». I fjor var hun med i programmet «Hver gang vi møtes».