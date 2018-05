ANGRER: Newa Reza (21) skulle helst vært «Paradise Hotel»-deltagelsen foruten. Foto: Rune Bendiksen

Newa langet ut mot TV 3 etter «Paradise Hotel»: – Jeg burde tatt ansvar selv

Publisert: 31.05.18 21:29 Oppdatert: 31.05.18 21:42

RAMPELYS 2018-05-31T19:29:30Z

21-åringen angrer stort på deltagelsen i «Paradise Hotel», og innrømmer at hun til tider oppførte seg dårlig inne på hotellet.

Tiden etter deltagelsen i «Paradise Hotel» har vært tung for Newa Reza (21), som torsdag skrev et innlegg i VG hvor hun forteller at hun angrer på oppholdet. Hun skriver at hun følte seg utnyttet av TV 3 for å lage bra TV.

Hun innrømmer imidlertid at noe av ansvaret over at hun føler at hun kom ut dårlig på skjermen, ligger på henne selv. Hun gikk blant annet hardt ut mot deltager Julie Grindbakken i finaleuken, etter at Newas partner valgte å ofre henne uken før. På bassengkanten sier Newa at hun «skal få hele Norge til å hate» henne.

– Det var veldig dårlig oppførsel av meg. Men jeg har også lov til å dumme meg ut iblant. Jeg er en person som sier ting rett ut, og ofte er det feil. Det gjør meg til en ærlig person, sier hun til VG.

Reagerer på klipping

Reza forteller at hun angrer på oppførselen sin ved de tilfellene hun langet ut mot de andre deltagerne inne på hotellet. Hun reagerer likevel på at TV 3 har valgt å fokusere på de utblåsningene i klippen.

– Burde du ikke tatt ansvar selv for hvordan du fremstiller deg selv?

– Jo, selvfølgelig. Jeg burde tatt det ansvaret selv, men det var vanskelig å ikke bli irritert. Men når TV 3 i ettertid setter ekstra fokus på de tingene jeg har dummet meg ut på, så tror folk jeg er sånn som person. Derfor føler jeg meg utnyttet.

Selv om stemningen mellom Reza og Grindbakken var svært anstrengt på hotellet til tider, forteller de begge at de har skværet opp.

– Jeg har møtt Julie litt i ettertid, og vi kommer overens nå, sier Reza.

– Må ta konsekvensene

Grindbakken forteller til VG at hun synes produksjonen av «Paradise Hotel» har vært svært snille mot Reza, og at det er mye som ikke har kommet fram på skjermen. Blant annet ble sexscenen mellom Erik Sæter (21) og Reza borte i klippen, noe Se og Hør omtalte forrige måned.

Hun sier hun mener man bør ta konsekvensene av det man gjør på TV.

– Jeg gjorde også mye sykt på hotellet, men jeg klager ikke på det som kommer på skjermen, sier hun.

Mistet kontakt med familien

I innlegget i VG hevder også Reza, som er kurder fra Irak, at familien hennes ikke vil ha kontakt med henne på grunn av deltagelsen.

– De er skuffet over meg for at jeg ble med, det er nok noe kulturelt. De mener jeg ikke burde vært med og at det kan ødelegge fremtiden min. De hadde for så vidt rett, sier hun.

– Det er bare søsteren min som har vist at hun vil være der for meg, sier hun.

VG har snakket med moren til Reza, som ikke ønsker å kommentere saken.

Reza hevder også at hennes tidligere arbeidsgiver valgte å avskjedige henne på grunn av deltagelsen, selv om det aldri ble oppgitt som årsak.

VG har vært i kontakt med Rezas tidligere arbeidsgiver, som stiller seg uforstående til Rezas uttalelse om at «Paradise Hotel»-deltagelsen kostet henne jobben.

Får støtte av psykolog

Psykolog Hedvig Montgomery (49) har siden 1999 jobbet med utvelgelse og oppfølging av deltagere til TV-produksjoner, og som rådgiver for TV-produksjon innen etikk og forsvarlig håndtering av frivillige deltagere.

På spørsmål fra VG om hvorfor man gang på gang opplever at mennesker angrer på at de har stilt opp i realityserier, til tross for årevis med advarsler og erfaringer med andre personers oppturer og nedturer, svarer Montgomery:

– Som alt annet man gjør, enten det er å hoppe i fallskjerm, bytte skole eller jobb eller flytte til utlandet, så er det noe ganske annet å høre om det enn å gjøre det. For alle deltagere er det første gang, forklarer hun.

– Altså er det alltid en risiko for at opplevelsen kan bli annerledes enn man har sett for seg og håpet på. Derfor er også oppfølgingen av deltagerne så viktig, presiserer psykologen.

Montgomerys erfaring med norske TV-produksjoner er at oppfølgingen er god.

– Jevnt over skjønner norske kringkastere og TV-produsenter at de låner folks liv, og at det er et stort ansvar. Men likevel er det vanskelig, mener hun.

– Fryktelig sårt

Noen angrer raskt, kanskje når de ser seg selv på TV-skjermen. For andre kan det gå mange år før de føler at fortiden innhenter dem. Det kan være når de skal bytte jobb eller får en ny kjæreste.

– Særlig det siste skjer hyppig, kanskje når man finner gamle bikinibilder av kjæresten på nettet, forteller Montgomery og legger til:

– Selv tenker jeg annerledes om mange ting jeg gjorde da jeg var ung, enn det jeg gjør nå. Man skal endre blikk mange ganger gjennom et langt liv, og sånn må det være.

Når det gjelder Newa Rezas følelser i etterkant av «Paradise Hotel», uttrykker Montgomery medfølelse.

– Jeg forstår at det er fryktelig sårt.