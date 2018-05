SPILLER IKKE: - Det er litt rart, siden jeg allerede fått betalt, sier artisten TIX om dramaet rundt Tryvannfestivalen. Foto: Simon Tornvall Andersen

Full forvirring rundt TIX-booking på Tryvannfestivalen

Publisert: 11.05.18 16:04 Oppdatert: 11.05.18 17:32

Billettkjøpere raser etter at det største navnet likevel ikke dukker opp på russefestivalen. – Veldig leit, mener arrangøren.

TIX skulle opprinnelig opptrådt på Tryvannfestivalen, en festival for årets russ, i dag fredag, men den opptredenen er nå kansellert.

Tryvannfestivalen har sendt ut en instagram-meldig hvor de rapporterer om «oppdatert program».

Fredag kveld skal Tunge Ferrari, Linda Vidala og CLMD opptre. Lørdag står Pasha og Italo brothers på scenen.

Tix, blant annet kjent for å ha laget mange russelåter, skulle opprinnelig også deltatt, men det kommer ikke til å skje.

– Den siste måneden har jeg visst at jeg skal spille lørdag. Jeg er fortsatt klar for å spille der, men tidligere i uken fikk jeg beskjed om at jeg ikke skal spille der likevel. Det er litt rart, siden jeg allerede fått betalt, sier Andreas «Tix» Haukeland til VG.

Han sier han ikke kjenner hele historien, og henviser videre til sin manager Øyvind Riibe.

– Bookingen var opprinnelig gjort for dagen i dag, fredag, det ble en del frem og tilbake da de ønsket å bytte dato, og også helg, men siste beskjeden kom for noen måneder siden om at de ønsket å ha TIX på Tryvann på lørdag.

– Nå to dager før arrangement, kommer de med at de skal ha det som først var avtalt, sier Riibe.

- Vi har tilbudt dem en gratis artist for å spille fredag, og TIX på lørdag, dette ønsket de ikke, de ville heller ha honoraret tilbakebetalt.

Riibe sier de nå forholder seg til kontrakten som ble inngått. Han beklager overfor russen som har betalt billett for å se TIX.

- Det er veldig trist for både oss og TIX å måtte skuffe russen.

Etter at Riibe hadde sitatgodkjent intervjuet, kom en beskjed om at han nå ber om at sitatene ikke brukes.

Han skriver han har undersøkt saken, og ønsker å siteres på følgende.

– Det har dessverre skjedd en dobbeltbooking, og vi beklager dette på det sterkeste.

De som er veldig skuffet vil få en mulighet til å oppleve TIX på ett senere tidspunkt, uten kostnad. Vi er på samme tid glade for at festivalen har klart å skaffe en erstatter på så kort varsel.

Er det slik at Tryvannfestivalen fortsatt ville at dere skulle spille lørdag?

- Vi har fremdeles datoen ledig, men timeplanen ser allerede ut til å være satt for Tryvann.

Etter å ha blitt konfrontert med Riibes påstander, kaller Mie Skard i Tryvannfestivalen først påstandene som «uproffe». Hun gir også uttrykk for at hun synes det er veldig leit, og at TIX har brutt kontrakten de har skrevet under på.

Skard ber om å få spørsmålene tilsendt på e-post, og litt senere, rett etter at TIX velger å trekke sitatene sine, svarer hun følgende.

– TIX har dessverre dobbeltbooket den datoen han skulle spille hos oss, og det er veldig leit. Kontraktsfestet dato er 11. mai, og 12. mai er det booket andre artister som kommer fra utlandet. Vi har bedt om honoraret tilbake for å bruke dette til artistene som kommer som erstattere for TIX.

– På telefonen sa du at du opplever TIX sin oppførsel som «uproff». På hvilken måte?

– Det er ikke TIX direkte vi snakker med, det er viktig å få frem. Rundt en artist er det mange involverte, så det er ikke artisten selv. Min kommentar til det er at feil kan skje, og når det skjer er det viktig med god dialog for å finne best mulig løsning for gjestene. Vi håper at de som er skuffet vil få billetter til et annet TIX-show, og at de får en fin kveld på Tryvann med Tunge Ferrari, Linda Vidala og CLMD.

- På deres Instagram er det flere som reagerer på først en avlysning, så at den største headlineren likevel ikke kommer. Hva er deres tanker rundt dette?

– Det er selvfølgelig veldig leit når en artist ikke kan komme, og vi forstår at folk er skuffet. Sånt skjer på festivaler iblant, og da må man skaffe erstattere. Vi er enormt takknemlige for alle de som siden i går kveld har jobbet for å få dette til, og er sikre på at det blir et flott show for russen.

- Mange har kjøpt billett utelukkende på grunn av TIX. Vil de få pengene sine tilbake om de ønsker det?

– De fleste har kjøpt sine billetter før noen artister ble lansert. Vi har anmodet TIX sitt management om at de som er veldig skuffet over dobbeltbookingen kan få ekstrabilletter til et annet TIX-show. Og vi har fått gode artister til å spille på arrangementet.

Første helg med Tryvannfestivalen i slutten av april måtte avlyses på grunn av for store snømengder .

– I 2016 kom det masse snø under arrangementet, og basert på erfaringene fra den gang anser vi det ikke som forsvarlig å gjennomføre arrangementet førstkommende helg, sa Skard til VG da.

