Har sovet ute siden søndag

WINDSOR (VG) Allerde søndag begynte de ivrigste å sikre seg plass langs ruten Meghan og Harry skal kjøre med hest og vogn etter vielsen i morgen.

– Det er kaldt om natten, sier Sharon McEwan fra London. Hun sitter innhyllet i et engelsk flagg, med tiara av gullfarget plast på hodet, og skinnende plast-gullsmykker rund halsen.

Hun er med i en gruppe på seks som har byttet på med å holde av plassen i svingen ved dronning Victoria-statuen siden søndag.



På den andre siden av gaten sitter Dana Pilgrim og Allison Hamilton fra Nord-Wales, med cowboyhatter i rødt-hvitt-og-blått. De har brettet ut en hvit plast over fire-fem meter av fortauet, og rullet ut en rød løper foran.

– Foreløpig er vi bare to her, men vi blir syv i ettermiddag når barna er ferdige på skolen, forteller Allison.

Barna i alderen 12 til 15 år skal overnatte på fortauet sammen med mødrene i natt.

– Vi er forberedet på at det kan bli kaldt, så vi har med mange tepper og soveposer, forteller Allison.

Like bortenfor sitter Janice Cox fra Toronto med barn og barnebarn kledd i rødt og hvitt, med kanadiske flagg på campingstolene.

– Vi har sittet her siden torsdag klokken 16. Vi var i England da William og Kate giftet seg også. Kongelige brylluper er stor fest, sier Janice begeistret.

I Windsor er det full feststemning dagen før bryllupet. Barer og butikker er pyntet med røde og hvite ballonger og Union Jack-vimpler. På gater og fortau går lokalbefolkning og tilreisende med blomster og fjær i hatten, kongekroner og tiaraer.

Kleskjeden Marks & Spencer har for anledningen byttet navn til Markle & Sparkle. Rett innenfor døren kan kundene fotografers med krone og flosshatt, og legge bilden rett på instagram.

Et annet populært fotopunkt er utenfor et privathus i High Street, der noen har satt en pappfigurer av brudeparet på trappen.

En av de som poserer foran pappfiguren er journalist . Hun er i Windsor for å dekke bryllupet for et damemagasin.

– Kanskje Meghan vil ha en bit av brudekjolen til Diana sydd inn i sin egen brudekole. Kate fikk jo Dianas ring, så kanskje vi får se litt av brudekjolen hennes nå.

Hun tror at Stella McCartney kan være en aktuell designer, siden hun er halvt britisk og halvt amerikansk.

– Og jeg tror det er stor sannsynlighet for at bruden vil ha på seg Spencer-tiaraen!

Tiaraer er topp mote i Windsor denne helgen. Det samme er hatter med blomster og fjær. Shary Kidler skinner i hvitt og blått med en hatt hun kjøpte til et heste-darby i Florida, hvor hun kommer fra.

– Jeg måtte bare ta den med meg hit. Jeg kom til England bare for å være med på bryllupet, forteller hun

Mellom lange kjoler, prangende hatter og glitrende smykker, sees sortkledde politimenn med automatvåpen. Store politistyrker er på jobb i forbindelse med bryllupet, og alle permisjoner og ferier i etaten er inndratt denne helgen.

Vanligvis er det ikke tillatt å sove på gaten i Windsor. Men politiet jager ikke vekk de som har slått seg til langs ruten de nygifte skal kjøre med hest og vogn, så lenge de ikke er til hinder for andre forbipasserende.



Toalettstrategier

Nancy Spector fra NY tar ikke mye plass. Hun har vært i Windsor siden onsdag ettermiddag, og har lagt beslag på en snau kvadratmeter av fortauet med rosa plast.

– Jeg kunne jo sett bryllupet på TV, men jeg ville oppleve det selv. Se paret i virkeligheten, sier hun.

Under pappkronen hvor hun har festet et engelsk og amerikansk flagg, begynner ansiktet å se slitent ut etter to netter uten søvn.

Men hun er like blid, og elsker stemningen i byen.

Siden hun reiste til Windsor alene, hadde hun ingen å alliere seg med for å passe på plassen ved gjerdet.

– Men det går fint. Jeg bare spør de som står ved siden av. Vi passer på plassene og tingene for hverandre, sier hun.



Noen ganger må selv dedikerte bryllupstilskuere forlate plassen sin. Nancy har full kontroll over mulighetene når naturen kaller: McDonald’s har åpent til klokken 23. Pubene får ha åpent til klokken 02 om natten i forbindelse med bryllupet. Og rett ved hjørnet hun står ved, er det en kafe.

– Der kan jeg bruke toalettet hvis jeg kjøper en dyr te, forteller hun.

Fredagens brud

Mellom folk som har pyntet seg med kroner og tiara, er det en som skinner ekstra mye. Karen Lewis står i hvit brudekjole utenfor Guildhall, og det er ikke til ære for det kongelige brudeparet. Hun skal gifte seg selv. Guildhall er stedet for borgerlige vielser i Windsor.

– Vi booket denne datoen for et år siden, lenge før Harry fridde til Meghan, forteller bruden, som bare synes det er mosromt at gatene er fulle av feststemte mennesker.

Det var det samme stedet prins Charles og Camilla giftet seg i 2005, før ekteskapet deres ble velsignet i St. Georges hall. I morgen er Harry og Meghans tur, med vielse inne i St. Georges hall på Windsor castle.