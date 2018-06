INTERESSERT KRABAT: André Villa og Rachel Nordtømme fikk for to og et halvt år siden sønnen Storm. Han er allerede svært interessert i motorsport. Foto: Privat

Rachel Nordtømme: – Jeg vil ikke sitte alene igjen med et barn

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 15.06.18 21:49 Oppdatert: 15.06.18 21:59

Ekstremsportutøver André Villa (36) måtte ta grep da han for to og et halvt år siden ble pappa til lille Storm. Det priser kjæresten Rachel Nordtømme (29) seg lykkelig for.

Det sporty kjendisparet André Villa og Rachel Nordtømme ble mot slutten av 2015 foreldre til sitt første, og så langt eneste barn. Gutten fikk navnet Storm, og førte til store endringer i dagliglivet til André og Rachel.

André Villas største lidenskap er nemlig den svært risikofylte sporten freestyle motocross. Han har i en årrekke konkurrert på toppnivå, og i 2011 holdt det på å gå fryktelig galt da han brakk lårbenet da han måtte kaste seg av motorsykkelen etter et mislykket hopp under en konkurranse i Polen.

Da han ble pappa trappet han kraftig ned – av naturlige årsaker. Nå satser han heller på showkjøring og å arrangere ekstremsport-evenementer selv. Og i helgen satser han på å fylle Ullevål når han er med å arrangere Ullevaal Xtreme – Europas største ekstremsportkonkurranse.

– Det har vært veldig mye jobb. Men jeg har bedt Rachel om å holde ut. Når dette er over skal jeg ta mye mer hånd om både henne og Storm. Jeg er veldig takknemlig for at hun har vært så forståelsesfull, snart er det full fokus på familien, sier André Villa til VG.

36-åringen har jobbet med helgens arrangement i cirka ett år, men de siste seks til åtte månedene har han nærmest ikke hatt tid til å fungere som pappa.

– Får man ikke litt dårlig samvittighet da?

– Jo, man gjør det. Men man har liksom ikke noe valg når det først er satt i gang. Men snart får jeg være mer sammen med sønnen min, mens Rachel kan gjøre sine greier. Og når hun er klar for det, kan vi være alle tre.

Men selv om kjæresten har sluttet å kjøre aktivt, innrømmer Rachel at hun fortsatt bekymrer seg – selv om det bare går i showkjøring.

– Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Spesielt etter at vi ble foreldre. Nå er konsekvensen en helt annen med det han driver med. Det har gått fra at jeg eventuelt mister en kjæreste, til at barnet vårt mister pappaen sin. Det bekymrer meg mye mer nå, og derfor satser han ikke like mye på det lenger heller. Det er jeg veldig glad for. Det å sitte alene igjen med et barn, det er noe helt annet.

Men heldigvis, Rachel har aldri opplevd at André har pådratt seg alvorlige skader siden de to møttes.

– Det er tydelig at jeg bringer lykke da, sier Rachel lattermildt.

Hun innrømmer at hun prøver så godt hun kan ikke å tenke for mye på det som skal skje når kjæresten skal i ilden.

– Jeg tenker mest over det i forkant, underveis får jeg liksom ikke gjort noe. Da nyter jeg det, det er jo så spektakulært. Jeg vet at han er flink, og man kan jo nesten ikke la de tankene ta overhånd. Altså, han kan jo dø.

– Har du selv blitt mer redd etter at du ble pappa, André?

– Jeg, absolutt. Det var derfor jeg sluttet å konkurrere også. Jeg sa jeg skulle slutte etter at jeg ble far. Show kan man jo kjøre etter «dagsformen». Men jeg må gi meg med det snart og. Jeg utsetter i hvert fall familien for mye mindre risiko enn før. Jeg har opplevd mange episoder som kunne endt ille. Det er en røff idrett.

Med seg til Oslo og til lørdagens show, har paret selvsagt med seg sønnen. Storm har nemlig allerede blitt bitt av basillen, om man kan si det sånn.

– Han er jo mer interessert i det som skal foregå på Ullevål enn hva jeg er. Dette er mest for ham, han har arvet den motorinteressen. Det er biler og motorsykler for alle «pengene». Han kler navnet sitt, forteller Rachel til VG.

Etter å ha vært nærmest alene med foreldreansvaret de siste månedene, er hun glad for at hun snart får hjem en mann som også får bidratt litt på hjemmebane.

– Jeg er glad vi bare har ett barn, for å si det sånn. Det har vært hektisk for meg, selv om vi bare har Storm. André har vært mye opptatt i det siste, og da blir man mye alene. Det har vært utfordrende, så jeg gleder meg til det er over, ja.

Og litt ekstra fritid fra mammalivet passer perfekt for Rachel, som jobber med festivalen Festningen i Trondheim. Festivalen finner sted mot slutten av sommeren, og Kygo er blant artistene som skal opptre.

– Hvordan er du som mamma da?

– Jeg er leken, og liker å finne på ting. Men kanskje litt utålmodig. Med all den sutringen som er nå, kjenner jeg at jeg får utfordret meg på tålmodigheten. Jeg er jo litt hissigpropp, men det må jeg bare legge fra meg. Det hjelper jo ingenting, forteller 29-åringen, som ikke ser at barn nummer to kommer med det aller første.

– Jeg merker at Storm er i en alder der folk nesten forventer at det kommer en nummer to. Men akkurat nå har vi mer enn nok. Og om vi skal tenke den tanken, må nok André være mer hjemme. Både for at det skal være fysisk mulig, men også for at det skal være aktuelt, sier de tidligere friidrettsjenta til VG.