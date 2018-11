BARNELYKKE: Den nybakte faren sammen med sin kone i et bilde fra oktober. Foto: Lise Aaserud, NTB Scanpix

Stian Blipp har blitt pappa

RAMPELYS 2018-11-24T21:42:21Z

Komiker og Senkveld-programleder Stian Blipp har blitt far til en datter, skriver han på Instagram.

Publisert: 24.11.18 22:42

«Folkens, JEG HAR BLITT FAR!»

Sånn avslutter Stian Blipp et innlegg på bildedelingsmediet Instagram.

Med to bilder av sin nye datter sammen med seg selv og barnets mor, Jamina Iversen, forteller Blipp sine følgere at han aldri i sitt liv har vært så stolt.

– Har aldri vært så imponert over et menneske som da jeg så Jamina kjempe seg gjennom 17 timer med rier, skriver han videre.

Paret giftet seg i mai, og avslørte nyheten om at de ventet barn kort tid etterpå.

Iversen fortalte i en podcast i slutten av oktober at hun brøt sammen i gråt da hun fant ut av at hun var gravid. Til VG fortalte hun at valgte å dele historien fordi det var tøft å være usikker på noe som burde gjøre henne glad.

Hun fortalte at hun alltid har hatt lyst på barn, men at timingen på den uplanlagte graviditeten var dårlig.

– Vi skulle gifte oss, hadde akkurat kjøpt hus, vi skulle selge leilighet og flytte inn i nytt hus, og visste ikke hvor vi skulle bo i mellomtiden.