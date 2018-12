MALER OG MODELL: Espen Eiborg og Victoria Secret-modellen Alessandra Ambrosio som ga Eiborg oppdraget å male henne. Foto: Daniel Garrido

Maler toppmodeller og fotballproffer

Bildene hans er kjøpt inn av folk som Oprah Winfrey, David Bowie, Jennifer Lopez, Robert Redford Sean Penn. Nå er den norske billedkunstneren Espen Eiborg hyret inn av Real Madrid til å male portretter av hele laget. – Høyst uvanlig, sier norsk kunstekspert.

Publisert: 08.12.18 17:21 Oppdatert: 08.12.18 18:00

Første mann ut var ingen ringere enn Luka Modric – fotballspilleren som vant VMs bestemannspris under siste fotball-VM.

– Nå står resten av laget for tur, forteller Espen Eiborg til VG.

50-åringen som er fra Oslo, legger ikke skjul på at han er stolt over oppdraget han har fått.

– Modric har sittet modell for meg, og jeg har tatt egne bilder av ham. Mesteparten av malejobben må jeg gjøre i mitt eget atelier. Jeg får naturligvis ikke så mye tid med folk som dette, men det er en utrolig morsom jobb å gjøre, sier Eiborg.

Sett fra et kunstnerisk ståsted, har han ingen betenkeligheter med å gjøre denne typen jobber.

– Jeg vil si at det er knyttet mye status til dette. Vi snakker om en uoppdaget sjanger. Kunst av fotballspillere. Fotball er gedigent og Real Madrid er en maskin. Det er som en religion og det er store penger i dette. For meg er dette oppdraget et kjempehopp for min karriere, kjempespennende, sier Espen Elsborg.

Men det er ikke bare kjente fotballspillere som har sittet modell for den norske kunstneren den siste tiden. En annen er Victoria Secrets-modellen, Alessandra Ambrosio.

– Kanskje enda morsommere. Strengt talt liker jeg bedre å male kvinner, sier Eiborg.

Selv om han synes det både er morsomt og prestisje knyttet til denne typen oppdrag, har det også sine utfordringer.

– Det gjelder ikke minst hvis de ikke liker det jeg maler. De vil jo gjerne at det skal ligne litt. Samtidig er det viktig for meg å finne noe av det jeg mener er essensen. Det jeg tenker er den sjelelige biten, sier Espen Elsborg.

Ekspert og kunstanmelder, Lars Elton, sier til VG at det er høyst uvanlig at en norsk kunstner har kontakter som resulterer i denne typen oppdrag.

– Espen Eiborg har beveget seg i amerikanske kjendiskretser i lang tid – og at denne typen oppdrag drypper nettopp på ham, overrasker meg ikke, sier Lars Elton til VG.

Lørdag og søndag er det for øvrig mulig å se noen av Eiborgs bilder på Bogstad gård i Oslo, hvor han har en utstilling sammen med Ari Behn og Mikael Persbrandt .