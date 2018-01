Testet hørselen etter 30 år i rockeband: – Jeg orket ikke, jeg ble så kvalm

Publisert: 07.01.18 08:36

Her sjekker Kristopher Schau og bandet hans The Dogs hørselen for å finne ut hvordan det sto til etter flere tiår på scenen.

– Ææææh, fy faen. Dette orker jeg ikke, jeg drar hjem, utbryter Kristopher Schau (47) etter å ha fått se hva som befinner seg i det høyre øret sitt på en dataskjerm.

Tirsdag var bandet The Dogs, som han er vokalist i, på Hør i Oslo for å sjekke hørselen.

– Jeg orket ikke, jeg ble så kvalm. Jeg løp ut, jeg skammet meg sånn, sier han lattermildt til VG dagen etter seansen.

Positivt overrasket

Nå forsikrer han om at ørene er skylt og rene som aldri før. Til tross for at hygienen kanskje ikke var på sitt beste, forteller Schau at han ble positivt overrasket etter å ha tatt hørselstest.

– Jeg trodde det skulle stå verre til faktisk. Det har vært 30 år med de greiene her. Man glemmer ørene liksom. Man får med seg når ryggen går eller man får senebetennelse, men med ørene så er det sånn sakte forfall, sier Schau.

The Dogs består av Schau, Mads Martinsen på gitar, Roar Nilsen på bass, Stefan Höglin på orgel, Henrik Gustavsen på trommer og Kenneth Simonsen på perkusjon. På de seks årene de har holdt på har de gitt ut like mange album, senest 1. januar i år. «The Grief Manual» fikk en rekke gode anmeldelser, blant annet en femmer i VG .

Trodde kaniner var lydløse

Schau forteller at det var flere ting under hørselstesten som var oppsiktsvekkende. Blant annet at hørselen hans i venstre øret var hakket dårligere enn i høyre.

– Det gjaldt også gitaristen og trommesettet treffer oss begge på venstre side.

– Når du ser så spesifikt at dette kommer direkte fra trommesettet, da vet du at den halvannen timen du står på scenen har noe å si. Når du kjenner at det svir litt i ørene når du står der oppe liksom, sier han.

Höglin på orgel er seneste tilskudd til bandet, og han var en av dem som kom best ut av hørselstesten.

Schau fikk også en aldri så liten aha-opplevelse hjemme. Der har de nemlig kaniner.

– Jeg har alltid trodd at de var lydløse dyr. For meg er de helt tause, men samboeren min fortalte at de lager lyder, sier han og ler.

– Flere sliter med dårlig hørsel

Audiograf Sadif Said, som sjekket hørselen på bandet, forteller at de hørselen deres var innenfor normalen, men at det sto dårligere til med diskanten.

– Jeg kunne se at de har vært utsatt for støy. Hadde det vært en 20 år gammel jentes hørsel så hadde jeg blitt forundret, men alderes deres tatt i betraktning så var det ikke unormalt, sier hun.

Said forteller at mange kan ha nytte av å vite status på hørselen, da man blir utsatt for mer støy enn tidligere i form av blant annet trafikk, konserter og utesteder.

– Det er flere og flere som sliter med dårlig hørsel. Vi ser at mange har hørsel innenfor normalen, men at det i diskant står dårligere til. Det er fordi lyse toner er det som forsvinner først, og den som er mest utsatt for slitasje, forteller hun.

Å ha The Dogs på besøk synes hun var en morsom opplevelse.

– Det var veldig hyggelig guttestemning. Det var mye tull og fanteri, og de er en veldig sjarmerende gjeng, sier hun.