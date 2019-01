DUBAI: Seks norske influensere ble invitert ned til Dubai for å promotere reisemålet. Foto: Robert S. Eik / VG

Dubais statlige turistselskap sto for influensernes opphold og program

Visit Dubai, som er bemyndiget av turistmyndighetene, har i samarbeid med Norwegian stått for reisen til de seks norske influenserne som dro på sponset Dubai-tur.

Det bekrefter Norwegian i et brev til Forbrukertilsynet .

« Vi ønsker herved å redegjøre for dette arbeidet, og da spesifikt reisen med påvirkere til Dubai denne måneden der Norwegian stod for flybillettene og Visit Dubai for opphold og program », skriver Norwegian i et brev til Forbrukertilsynet.

Brevet kommer som følger av at Forbrukertilsynet skulle føre tilsyn med Norwegian etter at selskapet sponset en Dubai-tur til seks influensere .

Visit Dubai er bemyndiget av Dubais turisme- og markedsføringsdepartement. De er blant annet ansvarlig for lisensiering og klassifisering av alle turismetjenester som hoteller, turoperatører og reisebyråer, skriver Visit Dubai på egen hjemmeside.

Atlantic Link, som representerer Visit Dubai for Norden, ønsker ikke å kommentere saken.

– Brukt som brikker

Nyheten om samarbeidet får generalsekretæren i Amnesty Norge til å reagere.

– Hvis det stemmer, underbygger det bare det vi har sagt hele tiden, nemlig at den type imagebygging for Emiratene dreier seg om mye mer enn turisme, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty til VG.

– Pene bilder av kjendiser som koser seg, skal hjelpe landets makthavere med å sminke bort den brutale undertrykkelsen og de krigsforbrytelsene som foregår under overflaten. Bloggerne har blitt brukt som brikker av en stat som står ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd, sier han.

På spørsmål fra VG om hvor «grensen» går på hvilket land som er OK å promotere, svarer generalsekretæren:

– Amnesty er ikke imot at folk reiser til Dubai eller lignende steder. Det vi etterspør er at influensere setter seg godt inn i landet de får tilbud om å besøke, før de avgjør om de skal takke ja til en sponset tur.

– Ved å vite litt mer om landet, kan influensere unngå å bli brukt på denne måten. Jeg er sikker på at de fleste ikke ønsker å være levende reklameplakater som skal dekke over menneskerettighetsbrudd, sier Egenæs.

– Skapt mye engasjement

United Influencers, som representerer Espen Hilton og Lene Orvik, skriver i en epost at profilene deres takket ja og inngikk et kommersielt samarbeid med Norwegian.

– De har i god tro tenkt at hele oppholdet og dets innhold var i regi av Norwegian. Norwegian har i dette tilfellet valgt å håndtere kampanjen utenom oss og Kontent og bør derfor ta et større ansvar, skriver direktør Sandra Klaesson i United Influencers.

Ifølge Norwegian sitt brev til Forbrukertilsynet skal reisen ha funnet sted fra 9.januar til 14.januar, hvor Norwegian har hatt en representant tilstede som har fulgt influenserne i Dubai.

Norwegian skriver i en e-post til VG at de kun har stilt med flybilletter, mens ulike aktører lokalt skal ha stått for programmet.

– Det ble tydelig kommunisert at en lokal aktør skulle stå for opplegget i Dubai. Hvis noen av deltakerne hadde ønsket å avlyse turen før avreise, ville selvfølgelig det vært helt greit, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til VG.

De aktuelle influenserne Hedda Skoug, Anniken Jørgensen, Cornelia Grimsmo og Benedichte Bjerke ønsker ikke å kommentere saken.

