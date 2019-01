NYTT FAMILIEMEDLEM: Kanye West (41) og Kim Kardashian West (38) venter sitt fjerde barn. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Kim Kardashian avslører kjønn på sitt fjerde barn

RAMPELYS 2019-01-15T06:55:35Z

Kim Kardashian West bekrefter babyryktene i et nytt intervju.

Publisert: 15.01.19 07:55

Tidligere i januar florerte det rykter på sosiale medier om at realitystjernen Kim Kardashian West (38) og artisten Kanye West (41) ventet sitt fjerde barn . Mandag bekreftet Kardashian nyheten i et talkshow med Andy Cohen, skriver People .

Under talkshowet spurte programleder Cohen om ikke paret jobbet med å få et nytt barn.

– Det gjør vi, svarte Kardashian.

Det høyprofilerte paret har fra før av barna Chicago West (11 måneder), Saint West (3) og North West (5). Under mandagens talkshow avslørte realitystjernen kjønnet på sitt fjerde barn.

– Det blir en gutt. Jeg tror det allerede er ute, sier hun, og legger til:

– Jeg ble full på julefesten vår og fortalte nyheten til et par folk. Jeg kan ikke huske hvem jeg sa det til, fordi jeg blir aldri full.

Paret har brukt surrogatmor til sitt fjerde barn - slik som de gjorde med sitt forrige barn Chicago West.

I en episode av «Keeping up with The Kardashians» kom det frem at Kim Kardashians helsetilstand kan hindre henne i å bære frem et nytt barn selv. Realitystjernen har nemlig en tilstand der morkaken vokser sammen med livmoren.

Legen har fortalt henne at et svangerskap kan i verste fall ende med å fjerne livmoren kirurgisk. Legene anbefaler at hun benytter seg av surrogatmor, dersom hun likevel ønsker et nytt barn, kom det frem i 2015.

Kardashian har imidlertid ikke røpet tidspunktet på når det nye familiemedlemmet vil komme, men sier under intervjuet:

– En gang snart, sier hun.

Har du fått med deg da Kim Kardashian ble ranet i Paris?