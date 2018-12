FORLOT OSS: Avicii, Burt Reynolds, Aretha Franklin. Foto: AP/AFP, NTB SCANPIX

Disse utenlandske kjendisene døde i 2018

2018 har vært preget av flere rystende dødsfall.

Nok et år er omme, og flere store stjerner har måttet tatt farvel med oss i året som har gått.

Mens noen har mistet livet til alderdom eller sykdom, har andre blitt offer for skudd på åpen gate eller omkommet av overdose.

Nedenfor finner du liste over noen av dødsfallene vi i VG mener har preget verden mest det siste året.

Avicii

En verden var i sjokk da det ble kjent at den verdensberømte DJ-en og musikkprodusenten Tim Bergling, kjent som Avicii , hadde blitt funnet død i Muscat i Oman, bare 28 år gammel .

Den avdøde superstjernen, blant annet kjent for megahitene «Levels» og «Wake Me Up», opptrådte rundt 700 ganger på syv år før han trakk seg tilbake i 2016 fordi helsen begynte å svikte.

I et åpent brev skrev familien at stjernen ikke orket mer .

– Han kjempet virkelig med tanker om meningen, livet, lykken. Nå orket han ikke mer, skrev de.

Burt Reynolds

6. september i år ble det kjent at den Oscar-nominerte skuespilleren Burt Reynolds var død . Reynolds døde av hjertestans på et sykehus i Florida, 82 år gammel.

Reynolds er mest kjent som karakteren Bandit i 1977-klassikeren «Smokey and the Bandit», men det var for sin rolle i filmen Boogie Nights, hvor han spiller porno-regissør, at han ble nominert til Oscar i 1998.

– Han var på mange måter en erke-klassisk filmfigur i kommersiell amerikansk film. Stor, sterk og forfører, et mannfolk med stor M, beskriver Jon Selås, tidligere filmanmelder i VG gjennom 30 år, den nå avdøde skuespilleren.

Ingvar Kamprad

Møbelkongen Ingvar Kamprad rakk og bli hele 91 år før han døde . Svensken grunnla IKEA som 17 åring og tok senere verden med storm med sine revolusjonerende «monter dem selv-møbler».

I dag er det få hjem i Europa som ikke inneholder ett eller flere IKEA-møbler, noe som også forklarer hvorfor møbelmogulen ble kåret til én av verdens rikeste menn av Bloomberg før han døde.

For å sikre en langsiktig eierstruktur som kunne operere uavhengig, sørget Kamprad for at Ikea siden 1982 har vært eid av stiftelsen INGKA Foundation i Nederland - som ifølge selskapet vil fortsette å investere i IKEA og til veldedige formål.

XXXTentacion

Den kontroversielle rapperen XXXTentacion fikk en brå slutt på livet da han ble skutt og drept på åpen gate i Florida 18. juni i år. Rapperen var spådd en lysende karrière noe hans nyeste album belyste da den toppet VG-lista i mars.

XXXTentacions tekster var i stor grad bygget på hans indre og ytre demoner, hans selvmordstanker og hans stadige klammerier med loven.

Kanye West var blant artistene som hyllet XXXtentacion etter at nyheten om drapet ble kjent:

«Hvil i fred. Jeg fortalte deg aldri hvor mye du har inspirert meg mens du var her. Takk for at du har eksistert.», skrev han på sin daværende Twitter-konto.

Hubert De Givenchy

91 år gammel sovnet den legendariske moteskaperen Hubert De Givenchy, som etablerte det franske motehuset med samme etternavn, inn.

Aristokraten er blant annet kjent som mannen bak den ikoniske kjolen «den lille sorte», som Aubrey Hepburn hadde på seg i klassikeren «Breakfast at Tiffany’s»,

Givenchy har også kledd opp personligheter som Jackie Kennedy og Grace Kelly.

Stan Lee

Mannen bak tegneseriefigurer som Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-men, Iron Man og The Avengers, rakk og bli hele 95-år før han trakk sitt siste åndedrag .

Lee hadde det siste året hatt problemer med lungebetennelse og synet.

Etter hans død tvitret flere store stjerner og takket han for alt han hadde gitt dem.

George H.W. Bush

Bare åtte måneder etter at hans kone gjennom 73 år, Barbara Bush, døde , sovnet også den tidligere amerikanske presidenten inn , 94 år gammel.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om, tvitret hans sønn George W. Bush, som satt som president fra 2001–2009.

Bush senior var visepresident fra 1981 til 1989, da Ronald Reagan satt ved roret i Det hvite hus. Først åtte år senere, ble det Bushs tur til å ta over styring.

Fra Bush sin tid som president, var han spesielt kjent for å ha vært med å føre stormakten gjennom den siste delen av den kalde krigen. I løpet av hans første år i Det hvite hus falt blant annet den symbolske Berlin-muren.

Etter hans død ble Bush hyllet av nasjonale og internasjonale profiler.

Stephen Hawking

«Vår tids Einstein», som mange kjenner han som, sovnet inn som 76-åring. Da hadde han allerede kjempet en lang og hard kamp mot den uhelbredelige og progressive nevromotoriske sykdommen sykdommen ASL som han ble diagnostisert med bare 21 år gammel.

Dødsdatoen fikk vitenskapsentusiaster verden over til å gispe . Hawking døde nemlig på samme dag som Einstein - og det på selveste pi-dagen. Han ble også født nøyaktig 300 år etter den vitenskapelige legenden Galileo Galilei.

Hawkings vil dog bli best husket for sitt arbeid med å bevise at universets svarte hull også utstråler energi, og for å forbinde den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken.

Mac Miller

Rapper Mac Miller døde av overdose bare 26 år gammel . Rapperen startet sin karrière som 14-åring og rakk å slippe fem album før han omkom.

En av de som tok nyheten tungt, var Millers eks-kjæreste, popstjernen Ariana Grande , som han var sammen med i to år.

– Jeg har beundret deg siden dagen jeg møtte deg da jeg var 19, og det vil jeg alltid gjøre. Jeg kan ikke tro at du ikke er her lenger, skriver hun under en video av Mac Miller som ler og gjemmer seg for kameraet.

John Mccain

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten, John Mccain (81), rakk å tjene fedrelandet sitt trofast i 60 år før han måtte gi opp kampen mot hjernekreft 26. august. McCain var veteran fra Vietnamkrigen og satt i Senatet fra 1987 til han døde.

McCain støttet Donald Trump som presidentkandidat helt fram til en måned før valget, da det kom fram at Trump hadde kommet med upassende uttalelser om kvinner.

Trump var ikke velkommen i begravelsen. Istedenfor var det visepresident Mike Pence som stilte opp.

Aretha Franklin

Dronningen av soul, Aretha Franklin, etterlot en musikalsk verden i sorg da hun gikk bort i august. Sangstjernen hadde kjempet en lengre kamp mot kreft i bukspyttsjertlen, som hun ble diagnostisert med i 2010.

Hennes største hits inkluderer «Respect», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman», og «Say A Little Prayer».

Gjennom både musikken og sitt politiske engasjement har Franklin kjempet for svarte amerikaneres og kvinners rettigheter. Hun har også sunget i innsettelsene til tre demokratiske presidenter: Barack Obama, Bill Clinton og Jimmy Carter.

Sist gang hun opptrådte var i november i fjor, da hun sang under 25-årsjubileet til Elton Johns Aids-stiftelse i New York.