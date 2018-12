NORGES RIKESTE: John Fredriksen avbildet i New York i 2014. Nå skal multimilliardæren ha funnet kjærligheten på nytt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Finansavisen: John Fredriksen feirer jul med ny kjæreste

Mangemilliardæren og 47 år gamle Maryam Mohaghegh møttes i oktober i fjor.

Publisert: 20.12.18 23:16

Maryam Mohaghegh (47) var med på julelunsjen på Theatercafeen i forrige uke og skal feire jul sammen med Fredriksen-familien i London.

– Vi traff hverandre i oktober i fjor, sier hun til Finansavisen.

Iranskfødte Mohaghegh er 47 år, og bosatt i London.

– Vi har det fint sammen, sier Fredriksen til avisen.

Etter at paret traff hverandre i fjor høst, tilbrakte de mer og mer tid sammen, spesielt i helgene, skriver avisen. Siste uke har hun vært i Norge, der hun blant annet deltok på julelunsjen på Theatercafeen forrige fredag. Dit ankom hun sammen med den ene av Fredriksens døtre, Cecilie.

Denne julen er den første på 50 år han skal feire i London, ifølge Finansavisen.

Julaften skal han feire sammen med døtrene Cicilie og Kathrine - og Maryam Mohaghegh.

VG møtte tankrederen, som er Norges rikeste mann, på kontoret hans på fasjonable Sloane Square i London i 2014, i forbindelse med Fredriksens 70-års dag. Da snakket han blant annet om hvordan det var å gå videre i livet etter tapet av kona Inger, som døde i romjulen 2006 etter en ti år lang kamp mot kreften.

– Jeg føler at det har vært slitsomt. Problemet ble at jeg begynte å jobbe mer og leve hardere for å distansere meg fra hele situasjonen. Det var veldig plagsomt. Da var jeg veldig glad for å ha en jobb å gå til, sa Fredriksen til VG.

I intervjuet var Fredriksen også åpen om magesmertene som plager ham, og om dramatikken da døtrene hans ble forsøkt kidnappet mens familien bodde på Bygdøy.

