I TRØBBEL: Josh Henderson, her avbildet sammen med skuespiller Christine Evangelista i forbindelse med TV-serien «The Arrangement», er mistenkt for å ha brutt seg inn hos sine naboer. Foto: VALERY HACHE / AFP

«Frustrerte fruer»-stjernen Josh Henderson pågrepet etter innbrudd

RAMPELYS 2018-12-13T07:24:15Z

Skuespilleren er mistenkt for å ha brutt seg inn hos sine naboer og stjålet smykker til en verdi av cirka 60.000 kroner.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 13.12.18 08:24 Oppdatert: 13.12.18 10:26

«Frustrerte fruer»- og «Dallas»-stjernen Josh Henderson (37) ble tirsdag pågrepet av politiet, mistenkt for å ha brutt seg inn hos sine naboer. Der skal han ha stjålet smykker til en verdi av drøye 60.000 kroner, skriver flere amerikanske medier, deriblant TMZ. Noen kilder mener imidlertid at det skal være snakk om en misforståelse.

Det skal ha vært da skuespillerens naboer kom hjem til bostedet i Los Angeles i helgen at de oppdaget at smykkene var borte. De ringte politiet, og etter å ha gått igjennom bilder fra overvåkningskameraer kunne naboene konstatere at tre maskerte menn hadde tatt seg inn i huset. Naboene selv skal ha ment at én av dem skal ha vært nettopp Josh Henderson.

Dermed ble 37-åringen pågrepet. Han ble imidlertid sluppet fri senere samme dag, etter å ha betalt kausjonen på drøye 450.000 kroner, skriver TMZ.

Selv har Henderson foreløpig ikke kommentert pågripelsen, men kilder som står nær skuespilleren mener at det et snakk om falske mistanker, og at det ikke er Henderson som er fanget på bildene fra overvåkningskameraet.

– Josh ble ved en feil identifisert på et overvåkningskamera, men han samarbeider med politiet. Bevis som viser at han ikke hadde noe med dette å gjøre blir nå overlevert myndighetene. Josh er uskyldig, og vi føler oss overbevist om at han raskt vil bli sjekket ut av saken, sier en ikke-navngitt kilde til nettstedet.

Ifølge TMZ har politiet tatt beslag i overvåkningsvideoen. De har ennå ikke kunnet fastslå hvorvidt det er Henderson som vises i filmen.

Josh Henderson er kjent for sin rolle i nyinnspillingen av TV-serien «Dallas». Han medvirket også i 17 episoder av «Frustrerte fruer» i 2017.