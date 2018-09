Norske Mahmoud (21) er YouTube-stjerne i Midtøsten

RAMPELYS

OSLO (VG) Med 1,7 millioner følgere på YouTube er Mahmoud Eisawi blant Norges aller største. Til tross for det er han relativt ukjent blant nordmenn.

Publisert: 02.09.18 17:00

For 1,5 år siden begynte han å satse på YouTube-kanalen. Nå har han med sine 1,7 følgere en av Norges største kanaler, og er større enn blant andre TVNorge.

På Instagram puster han Marcus og Martinus i nakken hva gjelder følgere, og har flere følgere enn Jenny Skavlan, Vegard Harm og Sophie Elise til sammen.

Snakker på arabisk

På Karl Johan får han imidlertid gå stort sett i fred. En arabisktalende jente stopper ham for en selfie, men ellers går folk forbi uten å se seg tilbake. At han ikke er et kjent navn i Norge er kanskje ikke så rart - på YouTube-kanalen snakker han morsmålet, og også på Instagram er teksten på arabisk.

– Det er mye bedre å snakke på morsmålet selv om jeg snakker flytende norsk. På arabisk føler jeg at jeg får sagt alt jeg tenker på i videoene, og det er endel av personligheten min, sier han.

Han tror en del av suksessoppskriften har vært at følgerne hans synes det er spennende å følge livet hans i Norge.

Til tross for at målgruppen hans er i Midtøsten har han flere norske fans.

– Jeg blir av og til sjokkert. Jeg lurer på hvorfor de følger meg når de ikke forstår hva jeg sier, sier han og ler.

– Men jeg har endel norske følgere på Instagram, og jeg blir veldig glad for at folk er nysgjerrig på det jeg gjør, forteller han.

Reiser verden rundt

Mahmoud, som er født og oppvokst i Irak, har bodd i Norge i 9 år, og YouTube-kanalen ble startet opp på gutterommet i Bergen. Nå jobber han fulltid med kanalen, og reiser verden rundt for å lage innhold.

– Som alle vet, så regner det mye i Bergen, så jeg må reise endel for å finne nye ting og godt innhold. Det reiser mye i Europa og i Midtøsten, forteller han.

Den siste tiden har han reist til Dubai, Sveits, Egypt, Tyskland og Jordan.

YouTube-kanalen er hovedsakelig underholdning, med alt fra sketsjer, til pranks og utfordringer fra følgerne. Han står for hele jobben selv, fra idé til filming og redigering. Inntekten kommer fra reklameinntekter, i tillegg til at han blir sponset av ulike bedrifter.

– Hvis jeg skal tjene nok må jeg legge ut to-tre videoer i uken.

Blir fridd til

På Instagram er det også dedisert en rekke fan-kontoer til 21-åringen. Han legger ikke skjul på at det er flest jenter som følger ham der.

– De spør om jeg vil gifte meg med dem og andre rare ting, ler han litt brydd.

Nå er Mahmoud ferdig med videregående, og satser på en modellkarriere ved siden av YouTube-kanalen. Han er i hovedstaden for å sette sammen en modellbok sammen med et byrå. Drømmejobben er imidlertid å jobbe som skuespiller.

– Jeg har alltid likt skuespill, og har fra jeg var liten drevet med teater.

På sikt håper han å flytte til Dubai for å leve ut drømmen.