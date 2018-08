FIKK TRØST: Artisten Ariana Grande var langt nede og søkte trøst hos sin daværende kjæreste Mac Miller dagen etter den grufulle konserten i Manchester 22. mai i fjor. Foto: Splash News/Back Grid / Splash News/Back Grid

Ariana Grande brast i gråt i radiointervju

RAMPELYS 2018-08-20T21:17:00Z

22 personer ble drept like etter at Ariana Grande gikk av scenen i Manchester i mai i fjor. – Jeg er så lei meg, jeg faller sammen, sa artisten nylig i et radiointervju, som viste seg å bli svært tårevått.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 20.08.18 23:17

Sanger Ariana Grande (25) hadde akkurat gått av scenen da en rekke øyenvitner meldte om en stor eksplosjon på Manchester Arena i England 22. mai i fjor. Angrepet fra en selvmordsbomber drepte på tragisk vis 22 personer , og ifølge BBC tidligere i år sliter over 800 personer med fysiske og psykiske skader etter hendelsen.

Fredag i forrige uke gjorde artisten et intervju med Beats 1 Radio, der hun skulle promotere sitt nye album «Sweetener». Og det var da radiokanalen spilte siste sporet «Get Well Soon» at Grande begynte å bli emosjonell. Da radioverten Ebro Darden etterpå stilte henne spørsmål om låten, skal tårene ha tatt overhånd, skriver US Magazine.

– Det handler bare om å være der for hverandre, og det å hjelpe hverandre gjennom skremmende tider og angst. Du vet, det er mye mørkt der ute. Derfor må vi bare være der for andre så mye vi klarer. Fordi du vet aldri. Så jeg ville gjøre noe som får folk til å føle seg bedre og mindre alene, lød svaret fra den 25 år gamle artisten, før hun fortsatte:

– Men det handler ikke bare om det. Det handler også om personlige demoner, angst og andre tragedier også. Mental helse er så viktig, men folk gir det ikke nok oppmerksomhet fordi vi har så mye å gjøre ellers. Vi har planer, jobber, barn, steder vi vil besøke, press om å passe inn, Instagram ... Folk bryr seg ikke om å tenke på hva som skjer inne i kroppen til folk.

Så tok tårene virkelig overhånd.

– Jeg er så lei meg, jeg faller sammen, sa Grande mens hun tørket tårene fra kinnet.

Slutten av sangen Ariana Grande referer til, inneholder 40 sekunder stillhet, noe som gjør at sangen totalt sett er fem minutter og 22 sekunder lang. Ifølge US Magazine spekulerer fansen hennes nå i om dette er for å hedre ofrene etter fjorårets tragedie i Manchester, der nesten halvparten av de drepte var under 20 år gamle.

– Det er hvorfor jeg følte at det var viktig, jeg ville bare gi folk en musikalsk klem. Folk må være snillere, sa Ariana Grande i det tårevåte intervjuet med radiokanalen.