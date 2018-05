ANKLAGER I 24 ÅR: Kontroversene mot R&B-artisten R. Kelly startet i 1994 da han giftet seg med 15 år gamle Aaliyah. Her fra 2008 da han var i retten. Foto: M. Spencer Green / TT / NTB Scanpix

To nye voldtektsanklager mot R. Kelly

Publisert: 05.05.18 03:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

RAMPELYS 2018-05-05T01:32:28Z

R&B-stjernen har i over 20 år fått anklager om seksuelle overgrep. Fredag publiserer Buzzfeed to nye anklager mot 51-åringen.

I juli i fjor publiserte Buzzfeed en omfattende artikkel som omhandlet en angivelig sexkult som R. Kelly sto bak. Flere familier snakket ut om at de ikke hadde sett datteren på månedsvis . Selv avviste han anklagene og nektet for at kvinnene ble holdt mot sin vilje.

Fredag publiserer samme nettsted to anklager om angivelige seksuelle overgrep fra R. Kelly.

En navngitt kvinne forteller at forholdet hennes med artisten startet i 1995 da hun var 17 år og under den seksuelle lavalderen i Florida. Hun hevder at artisten har slått henne ved fem anledninger og presset henne til seksuelt samvær. Kvinnen forteller at forholdet ble avsluttet i 1999.

En annen kvinne hevder at datteren hennes inngikk et forhold til Kelly da hun var 17 år.

– Å være stille er ikke svaret, så jeg sa at «tiden er inne». Jeg vil ha barnet mitt hjem, forteller hun om avgjørelsen om å stå fram.

En BBC-dokumentar som ble sendt i slutten av mars i år kommer det flere anklager om den angivelige sexkulten. En tidligere kjæreste forteller at Kelly skal ha dyrket fram ungjenter helt ned til 14-årsalderen til å bli hans personlige sex-kjæledyr.

Som respons på alle anklagene mot artisten oppsto emneknaggen #MuteRKelly i fjor sommer, ifølge New York Times.

Blant dem som har tatt i bruk emneknaggen er profilerte folk som Amy Schumer, Kathy Griffin og John Legend.

Flere av 51-åringens konserter har blitt avlyst, og flere som har jobbet for ham har sagt opp jobbene sine, skriver samme avis.

Kelly har gjennom alle år hardnakket nektet for å ha misbrukt noen. I 2008 ble han frikjent etter å ha vært tiltalt for å ha laget barnepornografi.

Denne artikkelen handler om R. Kelly