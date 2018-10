FORLOVET: Lady Gaga avslørte under Elle’s 25-årsjubileum at hun og kjæresten Christian Carino er forlovet. Foto: Michael Kovac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lady Gaga er forlovet

Superstjernen takket «forloveden» Christian Carino under takketale.

Stefani Joanne Angelina Germanotta (32), som er best kjent under artistnavnet Lady Gaga , delte nyheten fra talerstolen under Elle’s 25-årsjubileum mandag kveld. «A Star is Born»-stjernen ble hedret under «Women in Hollywood »-prisutdelingen, skriver People .

Germanotta og den 17 år eldre kjæresten Christian Carino ble et par i februar i fjor. Det har lenge vært spekulert i at paret er forlovet, men dette er første gangen en av dem selv har uttalt seg om det.

Artisten har tidligere vært forlovet – med skuespilleren Taylor Kinney. Forholdet, som varte i fem år, ble imidlertid slutt før de rakk å gifte seg .

I talen delte hun ikke bare den gledelige nyheten. Hun åpnet også opp om seksuelt overgrep da hun snakket om hvilket antrekk hun skulle gå i under arrangementet.

Hun fortalte at hun følte seg kvalm etter å ha prøvd kjole på kjole, og at hun til slutt falt på en stor dress.

– Som en overlever etter seksuelt overgrep av noen i underholdningsbransjen, som en kvinne som fortsatt ikke er modig nok til å si hans navn, som en kvinne som lever med kroniske smerter, og som en kvinne som var betinget i en svært ung alder til å lytte til hva menn fortalte meg å gjøre, har jeg i dag valgt å ta makten tilbake. Idag velger jeg å gå i bukser, sa hun.

– Å motstå standarden på å kle seg for imponere. Å bruke det som virkelig betyr noe – stemmen min.

Germanotta forteller at hun ble utsatt for overgrep som 19-åring, og at hun den dag i dag fortsatt føler seg skamfull. At hun fortsatt enkelte dager føler at det var hennes skyld.

Hun er nå aktuell i filmen «A Star is Born», som hun har fått bred hyllest for . I VG fikk filmen terningkast tre , men anmelderen ga honnør til Germanottas skuespillerprestasjoner.