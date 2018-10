GIKK FRA HVERANDRE: Paal og Miranda var kjærester under «Farmen», men gikk hvert til sitt rett etterpå. De er fortsatt gode venner. Foto: Privat

«Farmen»-Paal holdt kjæresten skjult for TV 2: – Livredd for at det skulle bli oppdaget

I «Farmen»-papirene står Paal Nygård oppført som singel, men i virkeligheten hadde han hatt kjæreste i flere måneder. Rett etter at TV-innspillingen var over, ble det slutt.

Høstens «Farmen» er inne i sin fjerde uke, og allerede nå begynner det å bli tynt i rekkene blant guttene, som på rekke og rad har mistet Vidar Johansen (46), Charlie Stuart (32) og Jørgen Ringstad (62). Én av dem som fortsatt er på gården er Paal Nygård (27) fra Fredrikstad, som i utgangspunktet gikk inn på gården som fri og frank.

Men det var han ikke.

Fryktet å miste plassen

Da pressen møtte alle deltagerne bare timer før de skulle inn på Gjedtjernet gård i Finnskogen i Grue kommune i sommer, sto nemlig Paal oppført som singel i papirene fra TV 2 og produksjonsselskapet Strix. I intervjuene bedyret også 27-åringen at han ikke hadde kjæreste.

– Det stemmer, det. Det var noe jeg holdt hemmelig for produksjonen i frykt for å miste plassen min i «Farmen». Jeg ble castet som en ung, singel mann fra byen. Og de håper jo selvsagt at det skal oppstå noen romantiske følelser på gården. Derfor følte jeg at det ikke var så klokt å kommunisere det til produksjonen, sier Paal, som underveis samtidig skjulte alt av spor til kjæresten i sosiale medier.

–Ja, jeg har vært livredd for at det skulle bli oppdaget og at plassen min skulle gå til en annen singel mann. Vi har vært på flere turer, og gjort mye gøy sammen som vanligvis ville blitt godt dokumentert, men jeg ville ikke ta noen sjanser. Jeg meldte meg på i fjor uten hell, og ønsket ikke at plassen skulle glippe i år.

– Redd for å bli «satt»

Jenta han snakker om heter Miranda Morina (23) og er fra hjemplassen hans, Fredrikstad. Paal og Miranda ble kjærester i starten av 2018, men rett etter at «Farmen»-deltageren kom hjem fra innspillingen, ble det slutt mellom dem.

– I mine øyne er Miranda en fantastisk jente, som har alle de kvalitetene jeg ser etter. Men jeg følte meg ikke klar til å etablere meg riktig enda. Jeg er nok litt redd for å bli «satt», noe som forhåpentligvis vil endre seg med tiden.

– Men det er klart, dette er ikke noe gøy for noen av oss, hun er jo en jente jeg har blitt veldig glad i. Jeg håper at når ting faller på plass, kan vi ta opp tråden igjen. Men forstår at dette er ønsketenkning fra min side.

«Farmen»-deltageren understreker at han ikke var alene om å tenke at det beste kanskje var å gå hver til sitt.

Kjæresten: – Vi hadde det kjempebra

– Det startet med en klassisk kjærestekrangel. Det var en anledning til å lufte tankene litt, og da fant vi ut at det var best å avslutte forholdet og heller se fremover.

VG har også vært i kontakt med Miranda Morina, som bekrefter at hun var kjæresten til Paal da «Farmen»-eventyret begynte i sommer.

– Vi er fremdeles gode venner. Men jeg fortjener ikke å være i et forhold hvor den ene parten ikke føler at det er hundre prosent riktig. Jeg var mer klar for å etablere meg, enn det han var. Vi hadde det kjempefint den tiden det varte, forteller hun.

TV 2: – Han hadde ikke mistet plassen sin

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at Paal skrev han var singel i søknaden om å få delta i programmet.

– Hadde han mistet plassen sin i «Farmen» om han hadde sagt at han hadde fått seg kjæreste?

– Paal var en fin deltager uavhengig om han var singel eller ikke. Han hadde ikke mistet plassen sin hvis vi hadde vist om dette på forhånd, forklarer Iversen.

– Hvor viktig er det for TV 2 med en høy andel av unge og single gutter og jenter, i håp om at det skal oppstå romantikk på gården?

– Oppstår det romantikk eller gode vennskap på Farmen er det hyggelig, også for TV-serien. Det er viktig for TV 2 å ha et vidt spekter av deltagere, også i alder, sier han til VG.