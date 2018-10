SAVNET: Fan Bingbing gikk under jorden da hun ble dømt for skatteunndragelse. Her fra Cannes i fjor. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

Filmen «Air Strike» stoppet etter Fan Bingbing-forsvinning

RAMPELYS 2018-10-18T06:18:59Z

Den savnede kinesiske skuespilleren har satt en stopper for den Mel Gibson-produserte filmen.

Publisert: 18.10.18 08:18

Siden tidlig i juni har den kinesiske superstjernen vært forsvunnet. Fan Bingbing er pålagt å betale én milliard kroner i skattesmell og bøter . 36-åringen har bare gitt ett livstegn på fire måneder, da hun beklaget på det sosiale mediet Weibo for sine 61 millioner følgere.

« Jeg føler jeg har sviktet det landet som har fostret meg. Jeg har sviktet det samfunnet som ga meg tillit, og jeg har sviktet fansen som liker meg », lød det fra stjernen ifølge Hollywood Reporter .

Bingbing har en rolle i den kommende andre verdenskrig-filmen «Air Strike», hvor blant andre Bruce Willis og Adrien Brody står på rollelisten. I utgangspunktet skulle filmen ha premiere 26. oktober, men denne er nå avlyst, skriver AP .

Regissør Ziao Feng skrev onsdag på Wiebo at det var «på tide å la gå» etter åtte års arbeid med filmen.

E! skriver onsdag at det denne uken har dukket opp bilder som angivelig skal vise superstjernen på flyplassen i Beijing. Det er på en annen side ikke bekreftet fra hennes representanter.

AP siterer statlige medier på at Bingbing unngikk skatt ved å bruke to ulike kontrakter for arbeidet med filmen.

Før hun forsvant var hun hyret inn på rollelisten sammen med Penélope Cruz i Hollywood -filmen «355».

Kinesiske myndigheter skal ha strammet inn kontrollen på filmindustrien de siste årene, og ifølge deres statlige kringkastingsadministrasjon får ikke skuespillere tjene mer enn 40 prosent av de totale kostnadene for filmen. Hovedrolleinnehaveren kan ikke tjene over 70 prosent av det totale budsjettet for alle skuespillerne.