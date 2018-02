PÅGREPET IGJEN: «Melrose Place»-stjernen Heather Locklear ble søndag kveld amerikansk tid arrestert av politiet. Senere offentliggjorde Ventura County Sheriff's Office dette bildet. Foto: Ventura County Sheriff's Office

Arrestert etter å ha angrepet politimann

TV-stjernen Heather Locklear er i trøbbel igjen. Søndag ble hun pågrepet i sitt eget hjem etter rapporter om husbråk.

Tidligere «Melrose Place»-skuespiller Heather Locklear (56) ble søndag kveld amerikansk tid pågrepet i sitt hjem etter rapporter om vold i hjemmet. Etter at politiet ankom stedet, skal Locklear ha angrepet en politimann. Det skriver det amerikanske nettstedet TMZ.

Ifølge nettstedet skal Heathers bror ha kommet hjem til henne og sett Heather og kjæresten slåss. Broren skal så ha ringt nødnummeret, og informert politiet om det som skjedde. Politiet skal senere ha sett at kjæresten hennes hadde synlige merker på kroppen.

Til TMZ forteller kilder at 56-åringen begynte å slå og sparke da politiet forsøkte å pågripe henne. Hun ble senere satt i håndjern og fraktet til sykehuset for evaluering for så å bli fengslet.

Locklear har tidligere hatt store rusproblemer. Og i 2011 ble Los Angeles-politiet tilkalt til hennes daværende kjæreste Jack Wagners hus da de etter rapportene å dømme ble fysiske mot hverandre etter en heftig krangel. Senere samme år ble det kjent at de to avlyste bryllupet, og gikk hvert til sitt.

I 2008 ble hun arrestert etter mistanke om å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Hun ble idømt prøvetid og pålagt avvenning. Fotografiet som politiet offentliggjorde da, viste en tydelig preget skuespiller. Det samme kan sies om bildet som politiet har offentliggjort denne gangen.

Her i Norge ble «Melrose Place» sendt på TV3 fra 1992 til 1999.