Grottedramaet i Thailand blir Netflix-serie

Strømmegiganten blir medprodusent i serien som skal ta for seg dramatikken som utspilte seg de to ukene et thailandsk fotballag var innesperret i en grotte i fjor.

En helt verden fulgte spenningen som fulgte i fjor sommer. Tolv gutter og fotballtreneren deres ble innesperret i en grotte da de var på utflukt, og redningsmannskapene sto på trappene for å finne en vei inn for å berge livene deres. 10. juli bekreftet redningsmannskapet at alle de 13 var reddet ut. Redningsaksjonen kostet tidligere marinejeger Saman Kunan livet.

Allerede før alle guttene var reddet ut av grotten, var gnisten tent i Hollywood . I ukene som fulgte var hele fem filmproduksjoner i idéfasen, skriver The Hollywood Reporter, som nå melder at Netflix samarbeider med SK Global, som har kjøpt rettighetene til historien, om en miniserie om redningsaksjonen.

Nettstedet siterer en anonym talsperson i den thailandske regjeringen på at de tolv guttene og fotballtreneren hver vil motta nærmere én million norske kroner i forbindelse med prosjektet. En del av avtalen skal være at de ikke får gi fremtidige intervjuer om opplevelsene sine.

Det er ukjent når serien kommer på strømmegigantens nettsider.

Filmen «The Cave» har sluttført innspillingen, og skal etter planen ha premiere i juli i år, ett år etter dramaet utspant seg.

Dokumentarfilmen «Out of the Dark» ble sluppet i fjor høst, og kan sees på VGTV.