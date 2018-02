David Benioff, til venstre, og D.B. Weiss mottar prisen for fremragende manusarbeid under Emmy Awards i Los Angeles i 2015. Foto: AP

«Game of Thrones»-skaperne lager «Star Wars»

Publisert: 07.02.18 04:53

De genierklærte serieskaperne David Benioff og D.B. Weiss, som står bak megasuksessen «Game of Thrones», er blitt hyret inn for å lage en ny trilogi med Star Wars-filmer.

Det er trolig meget gode nyheter for alle Star Wars-fans som ikke kan få nok av den populære filmserien fra verdensrommet.

Den siste filmen, «Star Wars: The Last Jedi», gikk på norske kinoer så sent som i desember, men allerede nå ruller Disney og Lucasfilm ut sine nye planer for fortsettelsen på romsagaen.

HBO -serien « Game of Thrones », som debuterte i april 2011 og har gått syv sesonger, er blitt en av tidenes mest populære TV-serier.

Produksjonen av den siste og endelige sesongen av «Game of Thrones» er allerede i full gang. Det er snakk om seks meget lange episoder som trolig vil ha premiere på HBO i 2019.

Etter at arbeidet med den siste sesongen er i boks innleder David Benioff og D.B. Weiss planleggingen av sin stjernekamp-trilogi.

– David og Dan er blant de aller beste historiefortellerne i bransjen i dag, erklærte Kathleen Kennedy, styreleder i Lucasfilm på StarsWars.com.

Det foreligger ennå ingen informasjon om når trilogien til «Game of Thrones»-skaperne skal rulles ut. Den neste filmen, «Solo: A Star Wars Story», har premiere i mai. Deretter følger «Star Wars: Episode IX» i desember 2019, opplyser Deadline Hollywood.