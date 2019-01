VED GOD HELSE: – Hun er ved god helse og skal ingen steder, skriver Olivia Newton-Johns niese på Instagram Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Olivia Newton-John: – Ryktet om min død er sterkt overdrevet

RAMPELYS 2019-01-03T03:04:22Z

«Grease»-stjernen (70) kjemper mot kreften for tredje gang, men er ved godt mot og god helse. Det bekrefter både familien og Olivia selv.

Publisert: 03.01.19 04:04

Etter at flere medier nylig skrev at Olivia Newton-John bare har uker igjen å leve, og at kroppen hennes er i ferd med å bryte sammen, dementerte familien hennes at hun er døden nær.

Entertainment Tonight skriver at Olivia Newton-Johns niese, Tottie Goldsmith, onsdag postet et innlegg på Instagram hvor hun konfronterer ryktene.

– Hun er ved god helse og skal ingen steder, skriver Goldsmith blant annet.

Ifølge australske Seven Network sier niesen at Newton-John har gitt henne tillatelse til å uttale seg offentlig.

– Dere kan være trygge på at hun ikke skal noen steder og at hun er ved veldig god helse. Et sykt rykte, sier hun.

Avkrefter selv

Natt til torsdag publiserte Goldsmith en video av tanten, som hun kaller «Livvy» og «Liv» på Instagram.

Der sier en leende Newton-John:

«For å bruke et kjent sitat: Ryktene om min død er sterkt overdrevne. Jeg har det bra, og jeg vil ønske alle det lykkeligste og friskeste 2019 som er mulig!»

Den australske skuespilleren og sangeren ønsker alle et godt nyttår og takker for all kjærligheten og støtten som er vist henne - samt støtten til kreftstiftelsen hun driver.

Det var i september i fjor Newton-John fortalte i et intervju med med australske Sunday Night at hun kjemper mot kreften for tredje gang. Første gang hun ble rammet var i 1992. Etter en mindre trafikkulykke i 2013 fant legene ut at hun var rammet av sykdommen igjen.

– Jeg tenkte «det er mitt liv», og bestemte meg for å holde det for meg selv, sier hun i intervjuet fra september.

I 2017 fant legene en svulst i ryggraden til Newton-John. Hun forteller at hun har gått gjennom strålebehandling, samt at hun forsøker naturlige metoder, inkludert medisinsk marihuana som ektemannen John Easterling dyrker på deres ranch i Santa Barbara.