KJENDIS: Hunden Boo var et kjent dyr på nettet med underkant av 17 millioner følgere på Facebook. Foto: MARK DAVIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Verdens søteste hund» er død

RAMPELYS 2019-01-19T19:39:53Z

Han skal ifølge eierne ha dødd av hjertesorg.

Publisert: 19.01.19 20:39 Oppdatert: 19.01.19 21:10

Det var fredag at Irene Ahn, eieren til hunden Boo med de nærmere 17 millioner følgere på Facebook, meldte om dødsfallet på hans Facebook-konto. Den lille pomeranian ble 12 år gammel.

– Det er med tung hjerte at jeg må melde at Boo sovnet inn i morges og nå har dratt for å slå følge med sin bestevenn Buddy, skriver hun i innlegget.

Bestevennen Buddy døde i for litt over ett år siden. Kort tid etter skal Boo ha fått problemer med hjertet, ifølge Ahn.

– Vi tror at hjertet hans knuste da Buddy døde. Han holdt seg dog i livet og ga oss over et år til sammen. Men det ser ut til at det nå var hans tid til å dra. Jeg er sikker på at det var det mest lykkelige øyeblikket for dem begge da de så hverandre i himmelen, skriver hun. innlegget.

Det var etter at popstjernen «Kesha» tvitret om Boo i 2010, hvor hun skrev at hun hadde fått en ny kjæreste, at likerklikkene på Facebook-siden hans skjøt i været.

Etter det har det blitt utgitt to billedbøker om han; Boo: «The Life of the World’s Cutest Dog», som ble oversatt til ti språk, etterfulgt av «Boo: Little Dog in the Big City».

Boo gjorde også opptredener på en rekke forskjellige TV-show i USA , og fikk blant annet møte kjendiser som nyhetsankeret Anderson Cooper og One Direction-sangeren Liam Payne i løpet av tiden han levde.

Ifølge Ahn har hunden hennes brakt glede til mennesker over hele verden.

– Siden jeg startet Boo sin Facebook-side, har jeg mottatt så mange beskjeder fra folk som har delt historiene sine om hvordan Boo har lyst opp dagen deres og gitt dem litt glede i livene deres når ting har vært vanskelig. Og det var det som var poenget med alt dette. Boo har brakt glede til mennesker over hele verden. Han er den gladeste hunden jeg noen gang har møtt, skriver Ahn i innlegget.

Flere har kommentert på Facebook-innlegget der de uttrykker sin sorg over det tapte hundelivet.

– Jeg har fortsatt masse bilder av Boo på telefonen min der han er kledd opp og bare er sitt søte jeg. Han gjorde alltid dagen min bedre!, skriver en av følgerne hans.