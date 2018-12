HAKUNA MATATA: Disney fikk i 1994 rettighetene til den swahilske frasen «Hakuna Matata», som ble kjent for verden i «Løvenes Konge» Foto: Disney Enterprises, Inc.

Krever at Disney gir fra seg «Hakuna Matata»-rettigheter

160.000 har skrevet under kampanjen mot Disney.

«Hakuna Matata» har blitt en kjent frase verden over etter at den ble brukt i Disney -klassikeren «Løvenes Konge». Nå har en gruppe gått ut mot Disney og anklager selskapet for å fornærme hele Afrika .

– «Hakuna Matata» har vært brukt av de fleste Kiswahili-språklige landene som Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Mosambik og Republikken Kongo. Disney kan ikke varemerke noe de ikke fant opp, står det i underskriftskampanjen.

– Valget om å varemerke «Hakuna Matata» er utelukkende basert på grådighet og er en fornærmelse, ikke bare for swahilibefolkningen, men hele Afrika, står det videre.

Varemerkeregisteret viser at Disney søkte om rettigheter til «Hakuna Matata» i 1994, samme år som «Løvenes Konge» kom ut.

Underskriftskampanjen har blitt omtalt i flere internasjonale medier, inkludert BBC. Det har ført til at antall signaturer på kort tid har nådd 160.000.

– Mange Swahili-språklige har blitt sjokkert, det hadde ingen aning om at dette hadde skjedd, sier Shelton Mpala som startet kampanjen, til BBC .

Disney selv har foreløpig ikke svart på pressehenvendelser.

Også vokalist i det kenyanske bandet Them Mushrooms, John Katana, går ut mot Disney for bruk av frasen. Han hevder at «Hakuna Matata» ble populært etter at bandet slapp låten «Jambo Bwana» i 1980, ifølge TMZ .

Vokalisten har uttalt til kjendisnettstedet at de er opprørt over varemerkingen, og at de føler at deres idé ble stjålet av Disney. Bandet vurderer ifølge TMZ å gå rettens gang.

Neste år kommer en ny filmatisering av klassikeren. Se traileren her: