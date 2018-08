FIKK JA: Pelle Fredrik Åsly (31) fridde til Stina Bakken (25) under en tur til New York tidligere i år. Foto: Espen Solli/TV 2

Blogger Stina Bakken og Youtuber «PelleK» røper bryllupsplaner

2018-08-27

BERGEN (VG) Artist og Youtuber Per Fredrik Åsly (31) fikk sitt ja da han fridde til bloggerkjæresten med Billboard-plakat i New York. Nå planlegges bryllupet til neste år.

27.08.18

Stina Bakken (25) møtte VG i Bergen sammen med en rekke andre bloggkolleger under TV 2s høstlansering torsdag.

Bakken er for tiden aktuell i TV 2-serien «Bloggerne» som har premiere på TV-skjermen den 10. september.

– Jeg gleder meg veldig til å vise en helt ny side av meg selv, forteller Stina Bakken til VG.

Hun røper at realityserien vil inneholde følelsesladde øyeblikk.

– Jeg trodde ikke jeg kom til å gråte på TV, men jo da, det blir grining et par ganger, påpeker hun.

Planlegger bryllup neste år

Toppbloggeren er for tiden forlovet med artist og YouTube-profil, Per Fredrik «PelleK» Åsly (31), som hun har vært sammen med i snart tre år.

Paret ble forlovet etter at 31-åringen fridde på Times Square i New York i februar – et frieri som tok to måneder å planlegge for YouTube-profilen. Paret vandret rundt på Times Square da Bakken fikk øye på et bilde av seg selv og kjæresten på en Billboard-plakat med spørsmål om hun ville gifte seg.

25-åringen røper at bryllupet vil skje neste år.

– Vi har planlagt bryllup i august neste år i Tjøme, røper Bakken.

Til VG forteller bloggeren at hun ikke utelukker å få barn i nærmeste fremtid.

– Vi tenker jo å få barn etter hvert. Men det er kjempeviktig for meg å være gift før jeg får barn, sier hun.

– Lettere når vi begge er offentlige

Stina Bakken er blant en av Norges største bloggere med over 11.000 unike lesere hver dag. Åsly har på lik linje som kjæresten gjort stor suksess på sosiale medier med over 2,8 millioner følgere på YouTube. Han er også aktuell som skuespiller i den nye sesongen av «Viking».

Det er første gangen Bakken og kjæresten er med på TV 2-serien. Sammen med andre bloggprofiler som Caroline Berg Eriksen, Julianne Nygård, Anniken Jørgensen og Jørgine Vasstrand, er de klar for å vise blogglivet til resten av Norge.

– Det er begrenset hva jeg kan få delt på bloggen, så det blir spennende å vise en mer ekte – men også negativ – side til resten av Norge, sier hun.

Bakken forteller at kjæresten vil være en del av reisen.

– Seerne vil få se mye av Per Fredrik. I tillegg har vi vist frieriet i New York, så det blir mye kjærlighet, sier hun.

25-åringen innrømmer at hun trives best i et forhold med en offentlig person.

– Jeg syns forholdet er lettere når vi begge er offentlige – enn hvis bare én av oss skulle vært offentlig. Vi skjønner livssituasjonen til hverandre mye bedre, avslutter hun.