Stian Blipp og Katarina Flatland: Her viser TV 2-profilene fram gifteringene

Publisert: 05.08.18 11:05

RAMPELYS 2018-08-05T09:05:05Z

De blir konge og dronning på fredagene på TV 2 i høst. Men også privat, finnes en slående likhet mellom de to programlederne. – Ser ut som at jeg har vært gift i 15 år, mener Stian Blipp.

TV 2 -programleder Katarina Flatland Dobloug (29) bytter i høst ut «Jakten på kjærligheten» med «Idol» . Men hun er ikke alene om å gjøre ny karriere, kollega og venn Stian Blipp (28) er nemlig mannen som sammen med Helene Olafsen (28), tar over stafettpinnen etter Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (44) i «Senkveld».

Dermed kan det se ut som at Blipp og Flatland Dobloug blir konge og dronning på fredagene på TV 2 i høst.

– Den tittelen kan jeg leve med. Det er i hvert fall kjempestas, jeg gleder meg masse. Jeg har brukt store deler av ferien på å glede meg. Og det er sjelden man gleder seg så mye at man kjenner det kribler i kroppen. Men der er jeg nå, sier Katarina Flatland Dobloug til VG.

Da VG denne uken møtte de to sammen, la heller ikke Blipp skjul på at han har en spent følelse i kroppen om dagen.

– Jeg hadde litt for mye kribling, jeg. Jeg trodde jeg begynte på mandag. Så jeg stilte opp på jobben med sekk og nyspissede blyanter, og var klar for å starte. Men skjønte ikke helt hvorfor strømmen ikke var på engang. Så fant jeg en lapp der det sto at Senkveld starter 1. august og ikke 30. juli. Så jeg vandret hvileløst rundt i byen med full sekk og matpakke, humrer 28-åringen.

Men det er ikke bare i jobbsammenheng det er lett å sammenligne de to TV 2-profilene. I slutten av juni giftet nemlig Katarina seg med sin Harald Dobloug (29) i et storslått bryllup på Fyn i Danmark. Drøye én måned tidligere sa Stian Blipp ja til sin Jamina Iversen ved domkirkeruinene på Hamar.

– Hvordan er livet som nygift, Katarina?

– Det er kjempestas! Jeg hadde gledet meg veldig til bryllupet, og hadde massevis av forventninger til det. Men det er ingen som har sagt noe om hvor gøy det er å være gift også. For det er veldig gøy.

–Hva synes du er så annerledes? For jeg synes ikke så mye er annerledes? Kontrer Stian.

– Altså, vi starter hver dag med «God morgen, mannen min, god morgen, kona mi». Men dere har vært gift litt lenger enn oss vet du. Men vi kommer oss sikkert over det om en ukes tid, sier Katarina lattermildt.

Så nå har begge ring på fingeren.

– Din skinner jo! Sier Stian, som viser fram sin litt mer slitne giftering.

– Min er så slitt, det ser jo ut som at jeg har vært gift i 15 år. Jeg ser ikke nygift ut i det hele tatt. Det ser ut som at den bare har grodd fast i meg, så nå er jeg fanget.

Mens Stian og Jamina tok bryllupsreisen på Kreta, går turen til Tokyo for Katarina og Harald – med en tre ukers etterfølgende reise rundt i Asia.

– Tokyo er etter tips fra Stian, faktisk. Jeg husker du sa at det er det kuleste stedet du har besøkt.

– Ja, det er så merkelig. Der kan du våkne opp og tenke at «I dag har jeg lyst til å spise en grønn kylling». Så googler du og finner det. Der finner man absolutt alt.

Men «Senkveld» og livet som nygift er ikke det eneste «nye» i Stians liv. Rett etter bryllupet kunne TV 2-profilen nemlig annonsere at han og Jamina nå venter sitt første barn sammen. Og til VG kan den pratsomme bergenseren fortelle at Jamina så langt har vært i storform under graviditeten.

– Hun har det veldig fint! Overfor andre gravide venninner tror jeg hun er i plagsomt fin form. De tingene hun klager over er ting man klager over om man ikke er gravid. Litt vondt her og der, mens venninnene kaster opp på jobb. Jeg blir nesten bekymret, og tror hun ikke vil klage for å være til bry. Så jeg sier til henne at «Er det en periode i livet du kan si at jeg skal gjør alt for deg, så er det nå». Men hun skal liksom gjøre alt.

– Når du hører Stian snakke om dette, begynner du å bli klar for barn selv, Katarina?

– Jeg kjenner at det høres veldig koselig ut. Men vi skal være nygifte en liten stund til tenker jeg. Så vi vil nok vente litt med det, forteller en smilende Katarina Flatland Dobloug til VG.