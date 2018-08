ENDELIG FORELDRE: Julianne og Ulrik Nygård ble nylig foreldre til lille Severin. Under TV 2s høstlansering i Bergen hadde de barnefri for første gang. Foto: Mattis Sandblad

«Pilotfrues» ektemann Ulrik Nygård: – Vil ikke presse Julianne til ny baby

BERGEN (VG) «Pilotfrue» og ektemannen har prøvd å oppfylle babydrømmen i nesten to år. I juni ble paret foreldre for første gang.

Julianne Nygård (28), bedre kjent som blogger «Pilotfrue», har lenge prøvd å oppfylle babydrømmen sammen med mannen Ulrik Nygård (38). Paret har fått mye ros for å være åpne rundt den vanskelige prosessen de har hatt i forsøket med å få barn.

Etter en lang prosess, klarte endelig paret å bli foreldre for første gang i juni til en liten gutt. Under høstlanseringen til TV 2 i Bergen, møtte VG bloggerparet som hadde barnefri for første gang.

– Det føles så rart å ikke ha Severin her. Jeg føler jeg har glemt noe hele tiden, forteller Julianne Nygård til VG.

– Blir ikke mye romantikk

«Pilotfrue» er blant en av Norges største bloggere. Til høsten vil hun og flere bloggere vises i en ny sesong av TV 2-serien «Bloggerne». Gjennom den nye sesongen vil Julianne og Ulrik vise frem hele prosessen både før og etter fødselen.

– Serien har fulgt oss hele veien. Vi har blant annet delt fødselen, forteller Julianne.

Den 20 timer lange fødselen var, ifølge ektemannen, ingen enkel oppgave for de som var tilstede.

– Det var et tidspunkt der han ene kameramannen måtte legge seg i bilen fordi han var så svimmel av å ha vært våken så lenge, forteller Ulrik.

Men verst var det for Julianne som til slutt endte opp med keisersnitt fordi babyen satt fast. Nå er det to måneder siden Severin ble født, men paret har foreløpig ingen planer om flere barn ennå.

– Jeg vil ikke presse Julianne til det kjøret der nå. Vi er bare så glad for at Severin har kommet, sier Ulrik.

Paret forteller at de trives svært godt i rollen som nye foreldre, men at tiden har vært hektisk.

– Men det blir ikke mye romantikk, så vi er litt på underskudd der. Men i dag har vi barnefri, sier Ulrik.

Ønsker ikke å eksponere

Den hektiske tiden etter fødselen har resultert i for lite oppdateringer på sosiale medier.

– Det har ikke blitt så mye tid til blogging, men det er fordi Severin alltid kommer først, forteller Julianne.

Foreløpig har ikke paret delt bilder av sønnen til følgere på sosiale medier.

– Vi har valgt å ikke eksponere. Vi har hatt lyst å dele han først med familie og venner, så vi har skjermet han bevisst, sier Julianne.

Paret utelukker imidlertid ikke at de kommer til å dele bilder av sønnen på sosiale medier.

– Vi har jo lyst til å vise han og kommer til å dele bilder snart. Kanskje i løpet av de neste dagene, sier Ulrik.

Julianne er kjapp med å legge til at hun ikke ønsker at sønnen skal bli en del av bloggen eller sosiale medier.

– Vi kommer til å vise ham i en naturlig setting og være forsiktige, sier hun.

Seerne vil få se sønnen på TV-skjermen til høsten.

– Han kommer til å bli vist på «Bloggerne», ja. Det er jo litt vanskelig å skjule han under en fødsel, avslutter Julianne lattermildt.