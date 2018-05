TILTALT: Stella Mwangi må møte i retten tiltalt for fyllekjøring i september 2017. Foto: Helge Mikalsen, VG

Stella Mwangi i retten for fyllekjøring

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 24.05.18 10:43 Oppdatert: 24.05.18 12:15

2018-05-24

Mwangi hadde 2,22 i promille to timer etter at hun kjørte inn i en eller flere biler i Oslo sentrum i fjor høst, ifølge tiltalen. Mwangi erkjenner ikke straffskyld og hevder skadene på egen bil var der fra før. – Jeg er en god sjåfør, sier Mwangi.

29. september 2017 ringte et vitne til politiet klokken 13.30 og fortalte at en kvinne som fremstod som beruset hadde kjørt bil i Oslo sentrum.

Vitnet forteller i retten at Mwangi skal ha påført en «veldig liten ripe» på bilens støtfanger før hun forlot stedet til fots.

– Jeg ringte ikke til politiet fordi hun laget en ripe, men fordi hun fremsto som beruset, sier vitnet i retten.

Vitne i retten: - Hun var rasende

Han forteller at Mwangi kom løpende tilbake og var rasende da hun så at han tok bildet av bilen hennes.

– Jeg blir litt nervøs når en dame er så pågående. Hun spurte om vi skulle slåss, men jeg sa at jeg slår ikke en dame. Det luktet alkohol av henne også, sier vitnet.

Mwangi forklarte at de prøvde å se etter skader, men ikke fant noen.

– Jeg trodde at han ble sur fordi jeg tok parkeringsplassen hans. Jeg ba han peke på skadene på min eller hans bil, men kunne ikke finne noe spesielt, forklarer Mwangi.

Mwangi dro til en neglesalong like ved og ble pågrepet halvannen time senere av politiet.

Ifølge aktor Marita Hagen gjorde politiet lydopptak av transporten inn til arresten fordi Mwangi blant annet kalte politibetjentene for rasister.

Forklarer seg i retten

Mwangi forklarer i retten at hun ikke bulket noe som helst og gikk fra bilen for å rekke en avtale i en neglesalong like i nærheten. Hun drakk en halvflaske whiskey blandet med cola og en øl mens hun gjorde seg klar til en jentefest samme dag. Hun forklarer at hun ville komme i stemning.

– Jeg skulle kanskje ikke ha vært så ivrig med å begynne festen, sier Mwangi i retten.

Idet hun kommer tilbake til bilen halvannen time senere blir hun pågrepet av politiet.

– De setter på meg håndjern og når de putter meg i den store politibilen begynner jeg bare å le. Jeg tror det er skjult kamera, og jeg tror det er vennene mine som står bak. Jeg roper ut navnet til venninnene mine og sier at det ikke er noe gøy lenger.

Mwangi blir innbrakt for blodprøve på politihuset, men setter seg til motverge.

– Jeg ber dem om å ikke ta blodprøve fordi jeg har sprøytefobi. Jeg spurte om vi kunne gjøre det på en annen måte, gå på en strek eller noe, sier Mwangi.

Sykemeldt

Mwangi sier at hun ble sykemeldt i nærmere to måneder etter pågripelsen.

– Dagen etter står jeg opp med veldig vondt, klarer ikke gå ordentlig og jeg ble kjørt til legevakten, forklarer artisten.

– Jeg var traumatisert, og fastlegen sendte meg til psykolog. Jeg får skrekk av å se politibiler og av å være alene. Jeg bodde hos venner i over to måneder etter pågripelsen og har vært livredd for politiet siden, sier Mwangi.

Fikk gå, ble pågrepet

Artisten er også tiltalt for forulempning av en offentlig tjenestemann.

Det fordi Mwangi fikk gå etter å ha gjennomført blodprøven, men møtte igjen på politibetjentene som innbrakte henne til politihuset for blodprøve.

– Jeg spurte dem om dette hadde noe med å gjøre at jeg var en afrikansk artist, om de var rasister. For det her er ikke riktig behandling. Dere gjør meg så vondt. De behandlet meg som om jeg skulle vært den største kriminelle og de hadde sagt at de var så lei av artister.

Det er uklart hva som så skjer, men Mwangi blir lagt i bakken og plassert i en celle i arresten. Hun slipper ikke ut før ved ti-tiden på kvelden.

– De ville at jeg skulle skrive under på et papir som hvor det stod at jeg hadde klort en politimann, men jeg opplevde det som at det var jeg som fikk bank, sier Mwangi.

– Jeg får panikkanfall og tar taxi til storesøsteren min. Jeg hadde over 40 tapte anrop fra venninner og familie.

Kan få ubetinget fengsel

– Det er tatt ut tiltalebeslutning og vi mener på bakgrunn av sakens grunnlag er bevist utover enhver rimelig tvil at hun er skyldig, sier politiadvokat Tone-Anne Stene i Oslo politidistrikt til VG.

Mwangis forsvarer Silje Elisabeth Stenvaag sier til VG at hennes klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.

Mwangi har tidligere stått frem og fortalt sin versjon i Se og Hør .