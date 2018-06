SKUTT ETTER: Det ble avfyrt flere skudd mot rapperen Chief Keef i New York lørdag morgen. Foto: Joe Ahlquist / TT NYHETSBYRÅN

Norgesaktuell rapper forsøkt skutt ved Times Square

Publisert: 02.06.18 23:15

Politiet leter etter to menn i svarte hettegensere som flyktet fra stedet.

Rapperen Chief Keef (22) ble skutt etter på Times Square i New York lørdag morgen, skriver TMZ.

På vei hjem

Ifølge nettstedet forsøkte de to mennene å skyte Keef omkring klokken seks amerikansk tid, utenfor W Hotel. Gjerningsmennene bommet på rapperen, og traff i stedet hotellets skilt. Det er ifølge TMZ uklart hvor mange skudd som ble avfyrt. Chief bodde på hotellet og skal ha vært på vei tilbake fra en natt på byen da episoden fant sted.

En representant for rapperen skriver i en mail til The Fader at både Chief Keef og hele hans reisefølge befinner seg i trygghet, og at ingen ble skadet i den dramatiske episoden.

– Til tross for dagens hendelser er Keefs fokus å forsette å lage kvalitetsmusikk og å avslutte kommende prosjekter, sier representanten videre.

Norgesaktuell

Chief Keef er mest kjent for låtene «I don’t like it» og «Love Sosa», han har også samarbeidet med navn Wiz Khalifa , Mac Miller og ASAP Rocky. Kanye West har også remikset noen av låtene hans. September i år skal Chief Keef til Oslo, da har han konsert på Rockefeller.

Han har vært i politiets søkelys flere ganger tidligere, i 2011 ble han arrestert og tiltalt for produksjon og distribusjon av heroin. Han har siden den gang vært arrestert flere ganger. Allerede 16 år gammel fikk Keef sitt første barn, og har siden den gang fått flere barn, til tross for at han bare er 22 år gammel.

Chief Keef føyer seg inn i rekken av rappere som har blitt forsøkt skutt. Blant de mest kjente er Tupac Shakur , som ble skutt og drept i Las Vegas i 1997. Etter han fulgte Biggie «The Notorious B. I. G» Smalls. «Biggie» ble drept i 1997. 50 Cent , som har samarbeidet med Keef, ble skutt ni gnager i 2000. Et av skuddene gikk gjennom kunnet til rapperen og etterlot ham med en permanent oppsvulmet tunge og en distinkt måte å snakke på, noe som har gjort rapperens stil helt unik.